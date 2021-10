El regreso de Tom Brady vs los Patriots y lo memes de la semana 4 de la NFL

Las cosas se están poniendo interesantes en la NFL, aunque no para todos los equipos. La semana 4, nos trajo victorias de equipos que no conocían el triunfo, además el espectacular regreso de Tom Brady a Foxborough.

Muchas de las divisiones están comenzando a tomar forma, tanto para lo bueno como para lo malo y Pittsburgh es una prueba de ello, pues está hasta el fondo en el norte de la Conferencia Americana y con serias intenciones de quedarse ahí.

Aún hay dos equipos que siguen sin conocer la victoria. Los Jaguars de Jacksonville y los Lions en Detroit son los que se están quedando rezagados y se estarán peleando el pick número 1 del draft 2022 o por lo menos, eso parece.

Por muchos años hablaremos del regreso de Tom Brady a New England. Una vez en la vida sucede algo así, el QB que puso en el mapa a una franquicia se medirá ante ellos y en el estadio en el que hizo historia. Sin hacerte esperar más, aquí van lo mejor de la semana 4.

Noche de récords para Tom Brady en su regreso a Foxborough. Enfrentó a los Patriots y se encargó de ponerse unos récord a su ya ilustre carrera, pues sólo le faltaban 68 yardas para convertirse en el máximo QB pasador en la historia de la NFL e hizo más que eso.

No fue un partido fácil, pues los Patriots de Mac Jones en todo momento buscaron complicar el partido y amargarle el regreso a Tom. Brady no tuvo el mejor de los desempeños, pero supo comandar al equipo cuando fue necesario.

Finalmente, la victoria sería para los Buccaneers por 19 a 17, un encuentro en el que la figura no fue Tom Brady, sino Ryan Succop, el pateador. 4 goles de campo fue los que hizo, 12 puntos de los 19 del equipo para sumar un triunfo en un partido histórico.

Son tres los equipos de NY en la NFL, todos con actualidades diferentes, pero está semana 4 todo se alineó para ellos y consiguieron la victoria y algunos de ellos in extremis.

Bills le pasaron por encima a los Texans, agarraron barco y sacaron todos los puntos que pudieron. Y no sólo eso, blanquearon a los de Houston. Zapato como en el domino fue lo que consiguió la defensa de Buffalo.

Jets y Giants andaban casi casi de rodillas esperando la primera victoria de la temporada. Ambos equipos tuvieron que llegar hasta el tiempo extra para llevarse el primer triunfo. Jets venció a Titans y Giants a los Saints.

26 runs it in for the WIN ‼️

Semana tras semana e incluso antes de que arrancara la temporada de NFL, en Sopitas.com les dijimos que habría que tomar en serio a los Cardinals y el equipo está demostrando todo lo que aquí les contamos.

Se perfilan para ser el mejor equipo de la NFL y al momento, son el mejor equipo de la Conferencia Nacional (tendrá que esperar este 4 de septiembre a los Raiders para ser el de la liga). Sólo restan dos equipos invictos y uno de ellos es Arizona.

Promedian más de 30 puntos en ofensiva y sólo uno de los equipos le han hecho más de 30 puntos, los otros tres menos de 20 puntos. Y no ha enfrentado a equipos sencillos, por lo menos ha tenido tres enfrentamientos con equipos poderosos.

En la semana 4 se enfrentaron a los Rams, en equipo que podría poner en riesgo su condición de invicto, pero no le hizo daño. En ofensiva, tanto el juego aéreo como el terrestre están funcionando a la perfección y Kyler Murray se está graduando como uno de los mejores QB de la liga.

Aaron Rodgers comando perfectamente a sus Packers, aunque el equipo contrario ni las manos metió para poder defenderse del juego aéreo y terrestre de Green Bay.

Su equipo demostró que tiene las armas suficientes para salir avante de todos los desafíos que pueda tener. No todo es Davante Adams en el cuerpo de receptores, en esta semana 4, los reflectores se los llevó Randall Cobb, quien hizo un par de anotaciones.

That’s 2️⃣ TDs for @rcobb18 today!@AaronRodgers12 now has 420 TD passes, tying Dan Marino for sixth-most in NFL history.#PITvsGB | #GoPackGo

📺 CBS pic.twitter.com/ChHXl2JBZH

— Green Bay Packers (@packers) October 3, 2021