¡Wooow! Así se escucharon las ovaciones a Tom Brady en el Gillette Stadium en su regreso a New England

Tom Brady regresó a casa y los New England Patriots le hicieron saber que lo esperan de vuelta para cuando decida retirarse. Es la primera vez Brady juega en contra del equipo con el que construyó su leyenda después de firmar con los Tampa Bay Buccaneers.

El jugador que ganó seis Super Bowls con los Pats, ya había recibido las primeras ovaciones de decenas de aficionados que lo esperaron en la entrada del hotel de concentración de los Buccaneers, pero lo que se vivió, se vio y se escuchó en el Gillette Stadium fue una locura.

Ningún otro oponente había sido tan bien recibido por la afición de los Pats ni por lo directivos. Antes de colocarse el casco y los colores de Tampa Bay, Brady se reencontró en los túneles del estadio con Robert Kraft, el dueño de la franquicia.

“Siempre espero que Tom Brady gane, excepto cuando juega contra nosotros. Pero al final creo y espero que regrese aquí, le pondremos su chaqueta roja, y se retirará como Patriot”, dijo en una entrevista previo al inicio del partido.

Antes de comenzar el partido entre Patriots y Buccaneers, Brady salió por primera vez desde el vestidor de los visitantes y saltó a la cancha y la afición de New England se desbordó mientras el quarterback corría por la cancha, aparentemente indiferente a las ovaciones. “¡Brady, Brady, Brady!”.

Sin embargo, al llegar a la zona de anotación, producto de la emoción, Brady lanzó un puñetazo al aire que provocó una explosión extra en el Gillette Stadium.

All of Gillette Stadium chanting Brady’s name 🔈 #TheReturn

(via @MereGorman)pic.twitter.com/FxJ50zKYWJ

— SportsCenter (@SportsCenter) October 4, 2021