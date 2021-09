¿Cuál es la relación de Danilo Arboleda, jugador del Sheriff Tiraspol, con Tigres y la Liga MX?

¿¡Tigres a la Champions League!? No como tal, pero el club de la Liga MX presume un acercamiento al mejor futbol del mundo gracias al futbolista Danilo Arboleda, quien actualmente milita en el Sheriff Tiraspol.

El equipo que sorprendió a millones de personas con su triunfo ante el Shakhtar en el arranque de la temporada 2021/22 tiene una historia increíble. En ella, se encuentran aspectos como los festejos con una canción sobre Diego Armando Maradona.

Sin embargo, también está un poco más ligada al futbol mexicano de lo que pensamos. Para no darle vueltas al asunto, te contamos cuál es el punto que une a Danilo Arboleda, a los Tigres de la UANL y a la Champions League.

Danilo Arboleda: De la compra de Tigres a la Champions League

Colombiano de 26 años de edad, Danilo Arboleda cuenta con experiencia en clubes como Deportivo Cali, Patriotas, América, La Equidad y Deportivo Pasto. Su llegada al Sheriff Tiraspol se dio en calidad de préstamo por un año, que comenzó en febrero de 2021.

La directiva de felina puso los ojos sobre su talento en 2019 y finalmente, se dio la compra de sus derechos federativos. Los meses siguientes del defensor transcurrieron en Sudamérica, en espera del llamado que le abriera una puerta en el futbol mexicano.

No obstante, esta todavía no llega y el futbolista dio el salto a Europa con pocos reflectores a su alrededor. A finales de mayo de este año, el mismo Danilo Arboleda dijo en una transmisión en vivo que le gustaría recibir una oportunidad con los Tigres.

“Lo de Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo. Vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no. Estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, sino tocará quedarme acá“, explicó desde su cuenta de Instagram.

Por ahora, la mente de Arboleda se encuentra en el Sheriff y las competencias que disputa esta campaña. Aunque eso no quiere decir que sea imposible que Miguel Herrera o los mismos directivos decidan incorporarlo al plantel de Tigres.

Mientras el panorama toma su rumbo en los próximos meses, el equipo de Moldavia también cuenta con opción de compra para mantenerlo en sus filas.