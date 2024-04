Lo que necesitas saber: Es la segunda victoria del Barcelona en París de seis encuentros que ha jugado

La primera parte de los cuartos de final de Champions League se nos fue como agua entre los dedos y solo restan 90 minutos en cuatro encuentros antes de conocer a los semifinalistas.

Atlético de Madrid solo confirmó la superioridad sobre el Borussia Dortmund, que llegó cometiendo errores de primaria y le podrían costar la eliminatoria.

Dinho en París y la magia no faltó – Foto: Sopitas.com

En París se vivió una fiesta, principalmente por el partido entre PSG y Barcelona, pero sobre todo porque la magia de Ronaldinho se hizo presente en el Parque de los Príncipes.

Raphinha brilló con doblete – Foto: Sopitas.com Griezmann es de los mejores jugadores del mundo – Foto: Sopitas.com

Champions League: Atlético de Madrid 2-0 Borussia Dortmund

1-0: Rodrigo de Paul (4’)

2-0: Samuel Lino (32’)

2-1: Sebastien Haller (81’)

¿Cómo estuvo el partido?

Básicamente, el Borussia Dortmund se murió de nada y no solo eso, sus propios errores en las salidas lo sentenciaron desde los primeros minutos y como pez Koi, tuvo que nadar contracorriente…solo que no lograron el cometido.

Tenemos que hablar del nivel que tiene Antoine Griezmann, pues todos los aficionados de la Champions League -y del mundo- pueden gozar de su talento, como en la asistencia para el segundo gol.

Sufrió al final, fiel al estilo del Cholo de echarse atrás y el Atlético tiene ventaja para la vuelta y en la que no puede relajarse ni un poquitín porque los alemanes son peligrosos.

Champions League: PSG 2-2 Barcelona

0-1: Raphinha (37’)

1-1: Dembélé (48’)

2-1: Vitinha (51’)

2-2: Raphinha (62′)

2-3: Andreas Christensen (77′)

¿Cómo estuvo el partido?

No sabemos cómo definir el juego del PSG, porque talento tiene y a racimos, lo demostraron en tres minutos para darle la vuelta -momentánea- al marcador, pero la consistencia no les da.

Además, Luis Enrique tampoco ha logrado darle esa colectividad a su juego, que los 11 jugadores tengan juego de conjunto y avanzan más en el campo por atrabancados, que por buen juego.

Barcelona tiene una factor fundamental en su juego, esa tensión de no fracasar y no hacer el ridículo, hace que no jueguen tan mal, además de que encuentren un buen rendimiento.

Ojito con este Barcelona de cara a la vuelta, porque parecía que no tenían chance y embalados, podrían ser bastante peligrosos para cualquier rival.

Te puede interesar