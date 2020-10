Dentro del mundo del deporte hay algunos personajes que simplemente no pueden ser odiados. Podrán jugar en el archirrival de tu equipo, anotarle muchos goles, quitarle trofeos y demás pero sabes que es un jugador con un gran carisma y tal habilidad que no puedes hacer nada más que admirarlo. Ese es el caso de Ronaldinho (quien jugó con Pochettino en el PSG), la ‘sonrisa del futbol’ que nos enseño el arte de la magia.

Ronaldinho Gaúcho quizá fue uno de tantos futbolistas que te enseñaron a disfrutar del futbol y es que hace unos años, en su máximo apogeo, era una de las estrellas mundiales más cautivadoras y no tanto por el equipo donde jugaba o los reflectores que tenía, sino porque jugaba futbol con tal alegría que nos contagiaba a todos.

Ronaldinho: La ‘sonrisa del futbol’ que cautivó al mundo

En sus buenos tiempos con el FC Barcelona, en particular, nos enseñó que la magia sí existe y vaya forma de hacerlo. Ronaldinho siempre ha sido un personaje que domina el balón a plenitud; como dijeran en los Supercampeones, como si fuera ‘su mejor amigo’.

🧙🏾‍♂️ @10Ronaldinho: O sorriso eterno do futebol! 🤙🏾

🧙🏾‍♂️ @10Ronaldinho: O sorriso eterno do futebol! 🤙🏾

😃 Feliz Dia Mundial do Sorriso ! 🇧🇷 #BrasilFCB 🔵🔴 pic.twitter.com/iMYtPw5ziU — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 2, 2020

Con sus gambetas, fintas, carreras de 20 metros, disparos de larga distancia, dominadas y mucho más, fue como Ronaldinho seguramente cautivó a más de uno y se convirtió en un ídolo mundial.

Además de todo lo que hizo en individual, hay que reconocer el trabajo y talento de Ronaldinho y su compromiso por llevar a sus equipos a lo más alto. Jugó en clubes como el Gremio, PSG, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Ronaldinho es uno de esos jugadores que puede presumir que ganó absolutamente todo y es que en su palmarés está una Copa Interlotto con el PSG, 2 Ligas, 2 Supercopas de España y una Champions League con el Barcelona, un Scudetto con el AC Milan, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana con el Atlético Mineiro, 3 Copas América y un Mundial son la Selección de Brasil, un subtítulo de la Liga MX con el Querétaro y un sinfín de distinciones individuales.

Hablar de Ronaldinho es hablar de historia en el futbol. Es uno de los máximos exponentes brasileños de la historia, uno de los jugadores que nos enseñó el arte del ‘Joga Bonito’, quien nos adentró más y más en el futbol y por supuesto, a disfrutarlo como él.

Si bien Ronaldinho hoy en día está en arresto domiciliario tras ser encontrado con un pasaporte falso en Paraguay, no podemos negar que es un futbolista único y que no podemos odiar, pues de igual forma hay que recordar el día que todo el Santiago Bernabéu le aplaudió… y eso, no cualquiera.