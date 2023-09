Lo que necesitas saber: Faltan dos partidos para que se cierre la semana 2 de NFL, ambos se jugarán el lunes 18 de septiembre

Casi que se termina la semana 2 de NFL -porque cuando leas esto faltarán los partidos de MNF-, pero con lo jugado, ya podemos armar un muy buen resumen y recapitular los mejores memes.

A penas es la jornada dos y las cosas ya se están poniendo color de hormiga para algunos y un tanto relajadas para otros, algunos otros están tratando de redimirse.

Acá podemos ver a los Yayants y su remontada, la cruzazuleada de los Cardinals, Joe Burrow que sigue sin dar una, Josh Allen ya comenzó a ser él y los Patriots, que regresaron a su realidad.

Giants retomaron la senda del triunfo y de la manera más increíble – Foto: Getty Images

Lo mejor de la semana 2 de NFL

Ni la guapura de Jimmy G pudo contra Bills

Josh Allen y Buffalo tenían una loza bastante pesada en la espalda llamada “perdí contra Jets de Zach Wilson y eso que Aaron Rodgers se lesionó en la tercer jugada”.

Ya era bastante malo para un equipo contendiente, perder de la manera en que lo hicieron porque nadie puede negar que se vieron más mal que comer carne de puerco en vigilia.

Peeeeeeeeeeeeeero, aplicaron la que en México conocemos como “no busco quién me la hizo, sino quién me la pague”. Y los Raiders fueron los que se atravesaron.

Los ‘Malosos’ anotaron primero, pero lo que llegó después fue un vendaval de ofensiva de Josh Allen, que terminó con 274 yardas y tres pases de anotación; Jimmy G ni las manos metió.

Josh Allen, la esperanza de los Bills en NFL – Foto: Getty Images

Trevor Lawrence y Jaguars cometieron el peor error en la NFL, darle una oportunidad de vida a Mahomes

Como decía el buen Perro Bermúdez, “la tenía, era suya y la dejó ir”, así podemos calificar la actuación de los Jaguars en la semana 2 de NFL, porque perdieron y tuvieron la victoria en las manos.

Trevor Lawrence y Jaguars limitaron a Chiefs sin puntos durante casi dos cuartos completos, mientras ellos habían hecho pocos puntos, pero iban adelantados en el marcador.

Con seis puntos de ventaja, Trevor Lawrence y los coaches de Jaguars decidieron jugarse una cuarta oportunidad en el final de la primera mitad y en medio campo… pero, no lograron el primero y diez.

Ese momento, cambió todo el partido, porque las cadenas que le habían puesto a Mahomes, se las quitó y en antes del medio tiempo, anotó un TD y el resto del partido, dominó a placer a los Jaguars.

Mahomes le hizo pagar caro a Jaguars – Foto: Getty Images

Colts ganó en la semana 2 de NFL, pero ¿a qué costo?

Indianapolis volvió a ilusionarse cuando Anthony Richardson tuvo un primer cuarto de ensueño. Logró dos anotaciones por carrera, lideró al equipo a la victoria momentáneamente y todo era risas y felicidad.

Peeeeeeeeeeeeeeero, la felicidad se tornó en preocupación porque Anthony Richardson salió del partido debido a una conmoción cerebral y no volvió para nada.

Afortunadamente para los Colts, Gardner Minshew entró a los controles y tomó las riendas del equipo, que también, los Texans son uno de los peores equipos y ganarle es cosa de trámite prácticamente.

Ganaron, sí; pero, puede que la victoria les haya costado mucho más de lo celebrado que de lo perdido, porque Gardner Minshew no sabemos si tenga el mismo impacto que Anthony Richardson, ni sabemos cuándo podría regresar el joven QB.

El QB salió del campo por conmoción cerebral – Foto: Getty Images

Joe Burrow sigue sin dar una, pero con cartera llena

Uno de los equipos favoritos a ir al juego de campeonato de la AFC, pero que puede que ni a playoffs llegue. Dos juegos jugados y dos partidos perdidos en el 2023.

Pero, seamos sinceros, en la semana 2 de NFL hubo una ligera mejoría en comparación a la semana 1. Joe Burrow en el primer partido, parece que ni apareció.

Contra Ravens logró más de 200 yardas y dos pases de anotación, además de una intercepción. La cosa es que, Bengals sigue sin tener el mejor rendimiento y a todo el equipo -no solamente a Burrow- les está costando mucho trabajo la temporada 2023.

Joe Burrow con cartera llena, pero sin triunfos en la NFL – Foto: Getty Images

Yayants y la remontada, Arizona y su cruzazuleada

Arizona podía ser el peor equipo de la NFL tras la lesión de Kyler Murray, pero los Giants le dijo quítate que ahí te voy. Yayants llegó como el peor equipo a la semana 2 de NFL, porque se comió 41 puntos y no hizo ninguno.

Entonces, ante Cardinals podía ser un duelo de inválidos sin más ni más. Pero, fue un juegazo. En algún momento el encuentro estuvo 28-7 a favor de Arizona cuando faltaban un cuarto y seis minutos de juego.

Daniel Jones y Saquon Barkley, además de la defensa; se aventaron una remontada épica en la que le quitaron el balón a Cardinals por el resto del partido, empataron y el pateador decidió el resultado con un gol de campo.

El corredor comandó una de las remontadas más recordadas – Foto: Getty Images

Patriots volvió a su realidad

El primer partido de la temporada 2023, dejaron un buen sabor de boca con Mac Jones con un buen partido y sólo pequeños errores hicieron que perdieran ante Eagles.

Así que, la PatsNation podía soñar con buenas actuaciones y en una de esas, hasta playoffs, pero no sucedió nada de eso. Dolphins los maniató, les anotó y la defensa de New England intentó poner resistencia, pero la ofensiva no estuvo a la altura.

Mac Jones no pudo contra Dolphins – Foto: Getty Images

Los resultados de la semana 2 de NFL

Equipo Resultado Equipo Vikings 28-34 Eagles Packers 24-25 Falcons Raiders 10-38 Bills Ravens 24-27 Bengals Seahawks 37-31 (en prórroga) Lions Colts 31-20 Texans Chiefs 17-9 Jaguars Bears 17-27 Buccaneers Chargers 24-27 (en prórroga) Titans Giants 31-28 Cardinals 49ers 30-23 Rams Jets 10-30 Cowboys Commanders 35-33 Broncos Dolphins 24-17 Patriots Saints Por definir Panthers Browns Por definir Steelers Datos tomados de NFL MX

Los memes de la NFL

Fotos: Captura de pantalla

Te puede interesar