Estamos a unos días de que comience una nueva temporada de la NFL. Sin duda alguna, uno de los equipos a seguir son los New England Patriots, mismos que no contarán con Tom Brady por primera vez en 20 años y sin duda tendrán un gran reto por delante pues tienen que hacer una gran temporada, llegar al Super Bowl y demostrar que no dependían de él.

Tom Brady se fue a los Tampa Bay Buccaneers hace algunos meses. Desde entonces hay gran incertidumbre acerca de qué podrán hacer los New England Patriots sin él: ¿Tendrán un mariscal a la altura? ¿Habrá un nuevo ídolo en el equipo? ¿Será el final de su dominio? ¿Pasarán a ser un equipo más en la NFL? Todo esto será resuelto conforme pasen las semanas.

Los New England Patriots y el inicio de la era post Tom Brady

Los New England Patriots abrirán su temporada en la jornada dominical de la NFL. En su primer partido de la temporada, se medirán a los Miami Dolphins en un duelo que tendrá gran relevancia y es que hay que recordar que ellos fueron los que le ganaron a Brady y compañía previo a los duelos de postemporada.

Los Patriots ya anunciaron que Cam Newton será su QB titular y hay una expectativa muy alta en este hombre. Tras jugar un largo tiempo en los Carolina Panthers, llega a ocupar un lugar muy complicado, pues ser el siguiente en la fila tras la era de Tom Brady, no es nada fácil.

Cam Newton le ganó la posición a jugadores como Brian Hoyer, Brian Lewerke y Jarrett Stidham, jugadores que no tienen tanto peso (tal vez) pero que habían hecho méritos para estar en el equipo titular de los New England Patriots.

Si bien en la escuadra de los Patriots confían en Cam Newton, hay que recordar que la temporada pasada tuvo una grave lesión, misma que lo mantuvo fuera de la actividad por un largo tiempo, así que estas semanas tuvo que trabajar mucho, entrar en ritmo y alistarse para un reto personal y en conjunto.

Los New England Patriots son reconocidos por ser uno de los equipos que más puntos anotan en la NFL y que obviamente muchos de ellos derivaban del brazo de Tom Brady.

Tienen un reto muy grande para armar una línea ofensiva que rinda frutos. Tienen jugadores de peso, la velocidad será clave para obtenerlo y sin duda los balones aéreos tienen que convertirse en una de sus prioridades, por lo que ya veremos cómo les va sin Tom Brady.

Sí, muchas personas se quejan y dicen que “sólo se fue un jugador, no pasa nada” pero esto podría ser comparado con el reciente caso del FC Barcelona: ¿El equipo hubiera jugado igual sin Lionel Messi? Muchos dirían que no y es por ello que hay nerviosismo de cara a la temporada de la NFL sin Tom Brady.