Así fue el paso de ‘Cepillín’ en el futbol mexicano gracias a su pasión por la portería

¿Te imaginas a un portero que sale a la cancha con la nariz roja? El legado de Ricardo González ‘Cepillín‘ va mucho más lejos de las presentaciones o sus canciones, pues vivió una etapa en el futbol mexicano como en la portería del equipo Jabatos.

El también actor nunca ocultó su afición por Cruz Azul y los Rayados de Monterrey; además, admiraba a Rogelio Funes Mori. Sin embargo, cuando era joven incursionó como futbolista e incluso llegó a jugar en el Estadio Azteca.

Sus inicios

Antes de que conociéramos a los Tigres de la UANL, existía un club conocido como Jabatos. Su nombre era Club de Futbol Nuevo León y fue fundado por Lauro Leal, César M. Saldaña, Manolo Pando y Ramón Pedroza Langarica.

“Te hablo de la prehistoria, no sabía que iba a ser payaso. Era joven, buen portero, estudiaba en la Prepa 2 de Monterrey y participaba en la Liga Hispanoamericana. Yo me fui a probar con los Jabatos y me quedé en Primera Especial. Todavía no aparecían los Tigres“, contó el payasito en entrevista con Excélsior a mediados de 2020.

Todos sabemos que no se dedicó al futbol de manera profesional, terminó su carrera en Odontología y después se convirtió en uno de los personajes consentidos de las familias mexicanas. Pero la pasión de ‘Cepillín’ por la portería siempre estuvo presente y a la par, resaltó en el atletismo.

González Gutiérrez dejó claro en diversas ocasiones que se quedó con “el gusanito de ser el mejor portero de México” y aun así, pudo presentarse en los inmuebles más importantes de México, como el Coloso de Santa Úrsula.

“En el Estadio Azteca jugamos muchas veces Cómicos vs. Veteranos del América, a veces la hice de árbitro. Incluso llegamos a enfrentarnos a actrices como Verónica Castro. Una vez jugamos contra los veteranos del Campeonísimo (Chivas) en el estadio Jalisco. Me impactó que en la portería contraria estuviera nada menos que el Tubo Gómez“.

La pasión de ‘Cepillín’ por el futbol

El gusto de ‘Cepillín’ por este deporte iba más allá de la portería y de jugar un partido. Aunque en 2020 defendió a Cruz Azul y pidió que se le diera el título del torneo Clausura que fue cancelado por la pandemia de COVID-19, su corazón era del Monterrey.

Algo que Ricardo González siempre dejó claro fue que él no apoyaba ni apoyaría al América. La creencia de que trabajar en Televisa obligaba a sus empleados a apoyar al equipo de Coapa se desvaneció y hace poco, él mismo reconoció a quién alentaba.

“Con mi corazón, hasta que me muera seré rayado“, manifestó ‘Cepillín’ a Televisa Monterrey días antes de ingresar al hospital.

Asimismo, visitó las instalaciones del club en múltiples ocasiones. Estas convivencias quedaron guardadas en su canal de YouTube y ahí se encontró hasta con Miguel Herrera en su etapa como jugador.