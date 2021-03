Ricardo La Volpe cuestiona “innovación” de Pep Guardiola en el futbol

Ricardo Antonio La Volpe es uno de los personajes más controversiales en la historia del futbol mexicano e internacional, con un estilo particular no sólo para entrenar sino también para declarar sobre cualquier tema, incluso, si nadie le pregunta.

Esta vez si existieron preguntas para La Volpe, participó del programa de Youtube “Ídolos” no se guardó nada en sus respuestas sobre varios temas en específico, uno de ellos fue Guardiola, técnico al que vio en una conferencia por el año de 2010.

Invitado por Gabriel Milito a la charla con Pep, que en ese momento se encontraba al frente del Barcelona y con un estilo que revolucionó en su momento al futbol. Pero que al ‘Bigotón’ no le causó nada, incluso, en sus palabras dice que no aprendió nada del español porque ya sabía todo y hasta le pidió a Milito que le regresara el dinero que gastó.

“Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gaby Milito ‘devuélveme la plata’. Lo que mostró Guardiola en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria. Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada“, comentó sobre aquella conferencia que vio de Guardiola.

Guardiola se desvivió en halagos a La Volpe

Pep conoció a La Volpe cuando estuvo en la Liga MX con Dorados y a partir de ese momento, comenzó a conocer y aprender más sobre Ricardo y su estilo de juego que ha generado escuela en nuestro país, el famoso “LaVolpismo”.

Tal era la admiración de Pep Guardiola por el estilo con el que Ricardo La Volpe entrenaba a sus jugadores, que le dedicó una columna en el diario El País. Casi como jovenzuelo enamorado, el español encontró mil y una formas para admirar la salida de juego que el ‘Bigotón’ hizo con sus clubes.

“Pero Lavolpe obliga a otra cosa. Obliga a salir jugando, que no es otra cosa que jugadores y pelota avancen juntos, al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no hay premio, no vale. Han de hacerlo juntos. Como lo hacen los novios cuando salen juntos“, escribió Guardiola sobre La Volpe.