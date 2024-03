Lo que necesitas saber: Richarlison marcó el mejor gol del Mundial de Qatar 2022

Richarlison marcó el gol más espectacular del Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Brasil, durante la fase de grupos, y la Verdeamarelha se confirmó entonces como una de las favoritas para buscar el título, sin embargo, el equipo sudamericano fue eliminado en Cuartos de Final por la Selección de Croacia y esto representó un golpe fuerte para el futbolista del Tottenham, quien volvió a abrir el tema de la salud mental en el deporte, luego de confesar que pasó por una depresión.

En una entrevista con ESPN, Richarlison se soltó a llorar al compartir que después de la eliminación recibió múltiples mensajes negativos, que además se combinaron con problemas en casa, de modo que llegó a considerar la opción del retiro ante su padre, a los 25 años de edad.

La confesión de Richarlison

Sin embargo, el jugador de los Spurs manifestó que en septiembre del 2023, casi un año después del Mundial de Qatar, acudió al psicólogo y el hecho de tratarse con terapia ha coincidido con su buen nivel futbolístic actual. En su mensaje destaca el valor para compartir su situación y hacer consciencia entre colegas y también a nosotros con aficionados, que no sabemos lo que vive un atleta de alto rendimiento y lo que puede llegar a afectar una serie de mensajes de reclamo por el resultado de un partido o una competencia.

“Sólo yo sé lo que pasé después de la Copa del Mundo. Descubrir cosas acá en mi casa, de la gente que vive conmigo hace más de siete años. Ir con mi padre, el hombre que corrió atrás de mi sueño y decirle: ‘Papá quiero renunciar’. Era una locura. Acababa de disputar una Copa del Mundo, estaba en mi mejor momento

“No voy a hablar de suicidio, pero estaba en una depresión. Quería rendirme. Estaba sufriendo muchos ataques después de la Copa. Y junto con ese problema personal que tenía en casa me afectó mucho. Nunca me sentí que era tan fuerte mentalmente. Después de la Copa del Mundo parecía que todo se venía abajo”.

Richarlison en el Mundial de Qatar 2022 / Getty Images

La relación de un mal momento y un bajo rendimiento

Antes del Mundial de Qatar, Richarlison había marcado 11 goles en la temporada 2021-22. Comenzó la temporada 2022-23 con un par de goles en Champions y tres asistencias en Premier League con el Tottenham, y sólo hizo un gol después del Mundial de Qatar.

Para septiembre del 2023, cuando comenzó a tratar su estado emocional con un psicólogo, su rendimiento en la cancha mejoró sustancialmente. “El psicólogo, queriendo o no, me salvó la vida. Solo pensaba tonterías. En Google solo buscaba tonterías, solo quería ver tonterías de muerte. Y hoy puedo hablar. Hoy la profesional me vino a agradecer por abrir esto al mundo del fútbol y al mundo en general también, porque es muy importante. Busca un psicólogo si lo necesitas porque está bueno que puedas hablar con una persona“.

Durante la temporada actual, Richarlison suma 11 goles y conforme ha avanzado la temporada ha encontrado un mejor rendimiento. Fue precisamente en el mes de septiembre cuando marcó su primer gol de la campaña en la Premier League. Tres meses después, en diciembre del 2023, fue cuando comenzó a detonar la pólvora goleadora, con nueve goles en siete partidos, además que ha recuperado la titularidad y suele jugar la mayor parte de los partidos.

Richarlison con Tottenham / Getty Images

Richarlison después de Qatar 2022

24 partidos

12 juegos como titular

1 gol

1 asistencia



Richarlison después de acudir a terapia

22 partidos

17 juegos como titular

11 goles

3 asistencias

Te puede interesar