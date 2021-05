Riem Hussein: Doctora, farmacéutica y árbitra de la Champions League Femenil

Mientras se dan los últimos ajustes a los preparativos de la Final de la Champions League Femenil, la UEFA dio a conocer su elección para el cuerpo arbitral: la árbitra central Riem Hussein será la encargada de impartir justicia en el duelo entre Barcelona y Chelsea.

Es bien sabido que los últimos meses han sido importantes para las mujeres en el arbitraje, por lo que la exigencia será máxima para la cuarteta completa. La silbante alemana estará acompañada por las asistentes Katrin Rafalski y Sara Telek, así como por la cuarta oficial Katalin Kulcsár.

La historia de la experimentada árbitra central va más allá de las canchas, aunque tiene mucho por contar cuando se trata del balompié: exfutbolista, dio sus primeros pasos como jueza hace 15 años y desde entonces, su ascenso no cesa.

⚽ Riem Hussein will referee the 2021 #UWCL final between Chelsea and Barcelona.

🏟️ Gamla Ullevi, Gothenburg, Sweden

📆 Sunday 16 May, 21:00 CET.

🇩🇪 The German will be taking charge of her first @UWCL final.

— UEFA (@UEFA) May 4, 2021