Lo que necesitas saber: Rodrygo tendrá que estar fuera de las canchas de 7 a 8 meses, por lo que se pierde el Mundial 2026.

A 100 días de que arranque el Mundial 2026, el Real Madrid confirmó que Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, lesión que lo deja sin oportunidad de jugar la Copa del Mundo con Brasil.

El brasileño no la estaba pasando nada bien en este inicio de año, pues apenas en febrero fue diagnosticado con tendinosis en el isquio, también en la pierna derecha. Recién se había recuperado cuándo volvió a quedar fuera de las canchas, aunque está vez por un tiempo más largo.

Fotografía @realmadrid vía X

¿Cuánto tiempo estará fuera Rodrygo?

La rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió Rodrygo Goes en el partido contra el Getafe de LALIGA lo tendrá fuera de las canchas de 7 a 8 meses, es decir, que podría volver entre octubre y noviembre del 2026. Por lo que se perderá el resto de competiciones con el Real Madrid, además del Mundial con Brasil.

Después de hacerle los exámenes médicos correspondientes, el cuerpo médico del equipo merengue confirmó la gravedad de la lesión.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha“.

Fotografía @realmadrid vía X

¿Qué dice Brasil de la lesión de Rodrygo?

La lesión de Rodrygo no solo afecta directamente al Real Madrid, que ya tiene a varios jugadores lesionados, también a la Selección de Brasil que pierde a uno de sus hombres importantes a 100 días de que arranque el Mundial.

Y aunque le desearon una pronta recuperación, su ausencia obligará a Carlo Ancelotti de buscar otras opciones para su convocatoria final, más que por estrategia, por necesidad.

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible”.

El resto de los jugadores deberán tener mucho cuidado de no sufrir una lesión de aquí al arranque del Mundial, pues cualquier golpe o jugada de peligro podrá dejarlos fuera.