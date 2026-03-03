Lo que necesitas saber: Colombia y Corea del Sur eligieron Guadalajara como su sede oficial durante el Mundial 2026.

Faltan exactamente 100 días para el Mundial 2026. Además de los partidos oficiales que tendrá México repartidos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, otros Estados fueron elegidos como sedes oficiales de, al menos, cinco selecciones mundialistas.

Acá les contamos que Uruguay eligió entrenar y hospedarse en el Fairmont Mayakoba, un hotel de lujo ubicado en Playa del Carmén, Quintana Roo. Además de la ‘Garra Charrúa’, Sudáfrica, Colombia, Túnez y Corea del Sur, decidieron quedarse en territorio mexicano durante el Mundial ¿Dónde entrenarán? Aquí te contamos.

Fotografía fifa.com

Selecciones Mundialistas con campamento en México

Sudáfrica | Grupo A

La Selección de Sudáfrica, contra la que México se enfrentará en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Azteca, para los cuates), se quedará en Pachuca, Hidalgo.

Su centro de entrenamiento será la Universidad del Futbol, dónde generalmente entrenan los ‘Tuzos’ del Pachuca y se hospedarán en el hotel Camino Real Pachuca.

Aeropuerto Felipe Angeles a 62.3km / 53min

Hospital Español Pachuca Hidalgo a 2.9km / 5min

Uruguay | Grupo H

La Selección de Uruguay la va a pasar muuuuy bien durante los entrenamientos. Al menos eso podemos esperar de su hospedaje en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, Quintana Roo. Y aunque no es sede de ningún equipo de la Liga MX, tiene instalaciones de primer nivel, tanto así que cuenta con su propio centro de entrenamiento.

Fotografía fairmont-mayakoba.com

El encargado de elegirlo fue el propio Marcelo Bielsa, quien viajó para hacer una visita de inspección y quedó completamente convencido.

Hospital Joya Playa del Carmen a 12.8km / 20min

AMERIMED Playa del Carmen Hospital a 10.3km / 23min

Aeropuerto Internacional de Cancún a 45km / 35min

Colombia | Grupo K

Además de los partidos oficiales, Guadalajara también será sede de la Selección de Colombia. Los ‘Cafetaleros’ se hospedarán en el hotel The Westin Guadalajara.

Y no solo eso, también serán huéspedes de las Chivas, ya que entrenarán en Verde Valle, casa del equipo rojiblanco, durante toda su participación en la Copa del Mundo.

Hospital Real San José a 3.7km / 11min

Hospital Puerta de Hierro Andares a 9.3km / 25min

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla a 20.3km / 38min

Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com

Corea del Sur | Grupo A

Corea del Sur, rival de México en el Grupo A, también eligió Guadalajara para instalar su campamento mundialista. A diferencia de Colombia, se quedarán en el Grand Fiesta Americana Country Club.

Y ya que Verde Valle está ocupado, su centro de entrenamiento será la Academia del Atlas.

Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla a 26.8km / 47min

Hospital Real San José a 6.8km / 15min

Hospital Puerta de Hierro Andares a 6km / 14min

Túnez | Grupo F

Monterrey no tendrá un partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero sí puede presumir que fue elegido por Túnez como su sede, además claro, de los partidos oficiales. Los tunecinos se hospedarán en el hotel Intercontinental Presidente Monterrey.

Y su base será nada más y nada menos que El Barrial, el centro de entrenamiento de los Rayados.

Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com

Aeropuerto Internacional de Monterrey a 3.8km / 24min

Aeropuerto del Norte a 33.5km / 28min

Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad a 5.7km / 7min

Hospital Angeles Valle Oriente a 3.3km / 6min

Selección Lugar Hospedaje Entrenamiento Sudáfrica Pachuca, Hidalgo Camino Real Pachuca Universidad del futbol

Uruguay Playa del Carmen, Quintana Roo Fairmont Mayakoba Mayakoba training center

Colombia

Guadalajara, Jalisco The Westin Guadalajara Verde Valle, Centro entrenamiento Chivas

Túnez Monterrey, Nuevo León Intercontinental Presidente Monterrey Centro entrenamiento Monterrey

Corea del Sur

Guadalajara, Jalisco Grand Fiesta Americana Country Club

Academia del Atlas UEFA D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)

–

–

–

Aún falta conocer la sede que elegirá el ganador del repechaje de la UEFA D, entre Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda), que además será el último rival de México en el Grupo A.

Esperamos y deseamos que cada una de las Selecciones tengan una estadía muy acogedora y tranquila en cada una de las ciudades.