Lo que necesitas saber:

Colombia y Corea del Sur eligieron Guadalajara como su sede oficial durante el Mundial 2026.

Faltan exactamente 100 días para el Mundial 2026. Además de los partidos oficiales que tendrá México repartidos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, otros Estados fueron elegidos como sedes oficiales de, al menos, cinco selecciones mundialistas. 

Acá les contamos que Uruguay eligió entrenar y hospedarse en el Fairmont Mayakoba, un hotel de lujo ubicado en Playa del Carmén, Quintana Roo. Además de la ‘Garra Charrúa’, Sudáfrica, Colombia, Túnez y Corea del Sur, decidieron quedarse en territorio mexicano durante el Mundial ¿Dónde entrenarán? Aquí te contamos. 

¿Cómo conseguir uno de los boletos especiales de 60 dólares para el Mundial 2026?
Fotografía fifa.com

Selecciones Mundialistas con campamento en México

Sudáfrica | Grupo A

La Selección de Sudáfrica, contra la que México se enfrentará en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Azteca, para los cuates), se quedará en Pachuca, Hidalgo. 

Su centro de entrenamiento será la Universidad del Futbol, dónde generalmente entrenan los ‘Tuzos’ del Pachuca y se hospedarán en el hotel Camino Real Pachuca. 

  • Aeropuerto Felipe Angeles a 62.3km / 53min
  • Hospital Español Pachuca Hidalgo a 2.9km / 5min

Uruguay | Grupo H 

La Selección de Uruguay la va a pasar muuuuy bien durante los entrenamientos. Al menos eso podemos esperar de su hospedaje en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, Quintana Roo. Y aunque no es sede de ningún equipo de la Liga MX, tiene instalaciones de primer nivel, tanto así que cuenta con su propio centro de entrenamiento. 

Fotografía fairmont-mayakoba.com

El encargado de elegirlo fue el propio Marcelo Bielsa, quien viajó para hacer una visita de inspección y quedó completamente convencido. 

  • Hospital Joya Playa del Carmen a 12.8km / 20min
  • AMERIMED Playa del Carmen Hospital a 10.3km / 23min
  • Aeropuerto Internacional de Cancún a 45km / 35min

Colombia | Grupo K

Además de los partidos oficiales, Guadalajara también será sede de la Selección de Colombia. Los ‘Cafetaleros’ se hospedarán en el hotel The Westin Guadalajara. 

Y no solo eso, también serán huéspedes de las Chivas, ya que entrenarán en Verde Valle, casa del equipo rojiblanco, durante toda su participación en la Copa del Mundo. 

  • Hospital Real San José a 3.7km / 11min
  • Hospital Puerta de Hierro Andares a 9.3km / 25min
  • Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla a 20.3km / 38min
Verde Valle, centro de entrenamiento de Chivas
Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com

Corea del Sur | Grupo A

Corea del Sur, rival de México en el Grupo A, también eligió Guadalajara para instalar su campamento mundialista. A diferencia de Colombia, se quedarán en el Grand Fiesta Americana Country Club. 

Y ya que Verde Valle está ocupado, su centro de entrenamiento será la Academia del Atlas.

Academia del Atlas
Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com
  • Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla a 26.8km / 47min
  • Hospital Real San José a 6.8km / 15min
  • Hospital Puerta de Hierro Andares a 6km / 14min

Túnez | Grupo F

Monterrey no tendrá un partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero sí puede presumir que fue elegido por Túnez como su sede, además claro, de los partidos oficiales. Los tunecinos se hospedarán en el hotel Intercontinental Presidente Monterrey. 

Y su base será nada más y nada menos que El Barrial, el centro de entrenamiento de los Rayados.

Centro de entrenamiento de Monterrey
Fotografía fwc26teambasecamps.fifa.com
  • Aeropuerto Internacional de Monterrey a 3.8km / 24min
  • Aeropuerto del Norte a 33.5km / 28min
  • Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad a 5.7km / 7min
  • Hospital Angeles Valle Oriente a 3.3km / 6min
SelecciónLugarHospedajeEntrenamiento
Sudáfrica Pachuca, HidalgoCamino Real PachucaUniversidad del futbol

Uruguay		Playa del Carmen, Quintana RooFairmont Mayakoba Mayakoba training center

Colombia
Guadalajara, Jalisco		The Westin GuadalajaraVerde Valle, Centro entrenamiento Chivas

Túnez		Monterrey, Nuevo LeónIntercontinental Presidente MonterreyCentro entrenamiento Monterrey

Corea del Sur
Guadalajara, Jalisco		Grand Fiesta Americana Country Club
Academia del Atlas
UEFA D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)


Aún falta conocer la sede que elegirá el ganador del repechaje de la UEFA D, entre Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda), que además será el último rival de México en el Grupo A.

Esperamos y deseamos que cada una de las Selecciones tengan una estadía muy acogedora y tranquila en cada una de las ciudades.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Irak tiene problemas para viajar México

Irak tiene problemas para viajar a México y jugar el repechaje del Mundial en Monterrey
¿Dónde ver el Wrexham vs Chelsea en la FA Cup?

¿Dónde ver el Wrexham vs Chelsea en la FA Cup?
Clásico Mundial de Beisbol

Fechas, horarios y transmisiones para ver todos los partidos del Clásico Mundial de Beisbol
Mundial 2026: Nada que temer por las 800 habitaciones canceladas por FIFA en hoteles de CDMX

Mundial 2026: Nada que temer por las 800 habitaciones canceladas por FIFA en hoteles de CDMX

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook