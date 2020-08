Ronaldo Nazario, el ‘Fenómeno’, se mantendrá aislado los próximos días después de haber convivido, junto con su familia, con una persona que arrojó positivo a las pruebas de coronavirus, por lo que el exdelantero brasileño canceló eventos relacionados con la Final de la Champions League, este domingo, entre Bayern Munich y PSG.

El ahora presidente del Valladolid tenía previsto convivir con aficionados el día de la Final de la Champions, a quienes invitaría a su casa para presenciar el partido, como parte de una dinámica comercial de un banco, sin embargo, a conocer el caso positivo de la persona, a quien no identificó, dio marcha atrás.

¿Ronaldo tiene coronavirus?

No, de acuerdo con la agencia EFE, el exfutbolista del Real Madrid e Inter de Milán, se sometió a pruebas, junto con su familia, las cuales arrojaron resultados negativos, pero Ronaldo prefiere tomar extremar precauciones, por lo que argumentó su ausencia en la dinámica comercial.

“A lo largo de esta semana, recibí la noticia de que una persona, con la que tanto yo como mi familia tuvimos contacto, resultó positivo en una prueba de Covid-19. Inmediatamente también nosotros pasamos los correspondientes test. Han sido negativos, pero preferimos evitar este evento con las personas agraciadas, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en España”, publicó el exfutbolista, de acuerdo con la agencia antes mencionada.

No ve a Messi fuera del Barcelona

Previo al anuncio sobre mantenerse aislado, Ronaldo participó en una conferencia de prensa virtual, en la cual fue cuestionado sobre la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona, tras la revolución de la que se habla luego de la goleada sufrida 8-2 ante el Bayern Munich.

Sin embargo, el sudamericano indicó que la salida de Messi no sería la solución a la crisis del Barça, sino un problema más. “Messi es la referencia del equipo y yo, si fuera el Barcelona, no le dejaría salir en ningún caso. Tiene una relación muy intensa con el club y no creo que deje de estar enamorado del equipo”, dijo.

Ahora que si la salida del argentino es inevitable, Ronaldo le pidió al argentino que juegue en el Vallodolid “un año, sólo un año”, bromeó el exdelantero.