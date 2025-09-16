Lo que necesitas saber: Luego de 48 años fuera de la Primera División, el Royale UG debutó con victoria en la Champions League.

El Royale Union Saint-Gilloise pasó 48 años fuera de la Primera División de Bélgica… y en su primera Champions League no solo debutó con victoria sobre el PSV, sino que lo hizo de forma contundente.

Jugadores del Royale Union Saint-Gilloise celebra su primer triunfo en Champions League | Foto: Kevin Senders

¿Qué hay detrás del equipo “cenicienta” de la Champions? Por acá te contamos un poquito sobre su historia por si te quieres subir al tren del Union:

De las sombras al torneo más importante de Europa

El Royale Union Saint-Gilloise fue fundado en 1897 en Bruselas. Vivió décadas de gloria a principios del siglo XX con 11 títulos de liga, incluida una racha récord de 60 partidos invicto entre 1933 y 1935. Pero después llegó el olvido: descensos, crisis y 48 años fuera de la élite.

En 2018, la inversión de Tony Bloom —dueño del Brighton en Inglaterra— inició un renacimiento que se consolidó en 2021 su regreso a la Primera División. Desde entonces, el equipo pasó de ser “historia vieja” a convertirse en uno de los clubes más cañones de la liga.

Foto: Koji Watanabe

En 2024 levantaron la Copa de Bélgica por primera vez en más de un siglo. Y poquito después se coronaron campeones de liga tras 90 años de sequía. Un logro que les abrió las puertas a la Champions League.

Un debut soñado en Champions League

Contra todo pronóstico, los belgas se metieron al Philips Stadion y ganaron 3-1 con goles de Promise David, Anouar Ait El Hadj y Kevin Mac Allister para sellar su primera victoria en Liga de Campeones de toda su historia.

Kevin Mac Allister del Royale Union Saint-Gilloise celebra su gol | Foto: Ben Gal

Las estrellas del Royale Union Saint-Gilloise

El histórico primer gol del Union en Champions lo marcó Promise David, un delantero canadiense-nigeriano quien hasta hace poquito jugaba en Estonia. David tiene experiencia en ligas de Croacia, Estados Unidos, Malta y hoy es seleccionado de Canadá.

De acuerdo con Misterchip, Promise David es el primer jugador de CONCACAF que marca el primer gol de una edición de la Champions League.

Foto: Dean Mouhtaropoulos Foto: Kevin Senders

Del otro lado el apellido ya es conocido: Kevin Mac Allister es hermano de Alexis, campeón del mundo con Argentina. Pero Kevin escribe su propia historia en Bélgica y ahora en Europa, es uno de los símbolos del resurgimiento del Union SG. El argentino fue el autor del tercer gol que sentenció el juego.

Cómo arrancó la Fase de Liga de la Champions

Además del bombazo del Union, la jornada de hoy dejó otros resultados llamativos:

Athletic Club 0-2 Arsenal Juventus 4-4 Borussia Dortmund Real Madrid 2-1 Marsella Benfica 2-3 Qarabag FK Tottenham Hotspur 1-0 Villareal

(Estos resultados son ejemplos de la primera tanda de partidos y marcan el inicio de una Fase de Liga que promete muchas sorpresas).

