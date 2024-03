Lo que necesitas saber: Russell Wilson cobrará poco más de un millón con los Steelers y los Broncos le pagarán más de 37 millones

Russell Wilson es nuevo jugador de los Pittsburgh Steelers, para sorpresa de propios y extraños. La NFL hizo oficial el acuerdo entre el veterano quarterback de 35 años de edad y los Steelers, aunque no podrá hacerse oficial sino hasta el miércoles 13 de marzo por la tarde, una vez que la liga dé por iniciado el periodo de la nueva temporada o año deportivo.

Este será el tercer equipo para Russell, quien antes jugó para los Seattle Seahawks y para los Denver Broncos, con los cuales firmó un contrato de cinco años, aunque sólo cumplió los dos primeros antes de ser liberado. Eso sí, la franquicia de Denver le tendrá que pagar el resto del contrato.

¿Qué se dice sobre la llegada de Russell Wilson a los Steelers?

La llegada de Russell Wilson a los Pittsburgh Steelers ha sido tomada de manera positiva por todo lo que puede aportar e veterano a un equipo que necesita mejorar a la ofensiva. En la temporada pasada se metieron casi de rebote a los playoffs y fueron eliminados fácilmente por los Buffalo Bills en la ronda de comodines.

De acuerdo con la agencia AP, Russell Wilson tendrá un contrato mínimo para un veterano, de modo que ingresará 1.21 millones de dólares, mientras que los Broncos abonarán poco más de 37.7 millones, como dicta el contrato firmado con Denver hace dos años, por lo cual este movimiento es considerado una ganga. “Como que le llegó la Navidad temprano a los Steelers”, manifestó John Sutcliffe, reportero de ESPN.

Competencia para Kenny Piquet

Aunque el gerente general de los Steelers, Omar Khan, había manifestado confianza en su quarterback, Kenny Piquet, la llegada de Russell dice todo lo contrario, pues tendrá que ganarse el puesto ante Russell, pero a la vez tendrá una buena oportunidad para aprenderle a un viejo lobo de mar.

“Yo creo que Kenny ha demostrado que aún no puede tomar las riendas. Russell se me hace un gran regalo, no le vas a pagar mucho… hazlo competir. Hay que recordar que estos Steelers defensivamente es donde mandan, con Russell Wilson van a mejorar, y lo consiguen casi casi en outlet”, agregó Sutcliffe.

A lo largo de la temporada 2023, Russell Wilson lanzó para tres mil 70 yardas, 26 touchdowns y ocho intercepciones. Keeny Piquet, en cambio, lanzó para dos mil 70 yardas, aportó seis touchdowns y tuvo cuatro intercepciones.

¿Qué necesita Steelers para complementar a Russell Wilson?

De acuerdo con Enrique Garay, lo que necesitan los Steelers para completar una jugada maestra de cara a la siguiente temporada es hacer buenos movimientos en el draft, en el cual lo ideal seria ir por un buen receptor.

“El nuevo coordinador ofensivo de Steelers, Arthur Smith, trabajó en Titans un sistema muy parecido a los grandes años de Russell Wilson en Seattle, donde siempre hubo un gran corredor, que fue el eje para mover el balón.

“Pittsburgh tiene que ir al draft para buscar uno de los grandes receptores disponibles, y los va a encontrar porque viene un draft con hasta siete receptores de primera ronda”, indicó Garay. El draft de la temporada 2024 será el 25 de abril.

