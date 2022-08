Amantes del running -y los que no tanto, pues también-, la espera terminó y es que cada vez falta menos para celebrar el Maratón de la CDMX 2022. Corredores de todo el mundo estarán en el evento de atletismo más importante en nuestro país.

Si no estás tan informado sobre todo lo que tiene que ver con el Maratón de la CDMX 2022, no te preocupes, porque aquí en Sopitas.com te diremos todo lo que necesitas saber sobre la gran carrera del próximo 28 de agosto.

Para arrancar con fuerza y ganas, en caso de que no seas corredor y planees salir, pues te decimos qué calles se cerrarán, porque sí serán varias, en qué horarios y cuáles son las alternativas viales para que el próximo 28 de agosto, no te agarre en curva y no te andes estresando.

Foto: Twitter (@MaratonCDMX)

Todo lo que debes saber del Maratón de la CDMX 2022

La fecha es este domingo 28 de agosto y si todavía tienes ganas de correr el Maratón de la CDMX 2022, te tenemos buenas noticias y es que todavía te puedes registrar para correrlo.

Acá te dejamos el link para que lo hagas, recuerda que sólo es hasta el 24 de agosto podrás hacer el pago en línea para asegurar tu participación.

650 pesos, es el costo del registro para atletas nacionales, y 80 dólares corredores extranjeros, pero OJO, sólo es hasta el 24 de agosto. Y no te desanimes si aún no te registraste hasta el 24 de agosto, pues después de esa fecha también tienes la posibilidad, aunque con otro costo.

Pues del 25 al 27, podrás cerrar tu registro en la Expo Maratón y tendrá un costo de mil 150 pesos para atletas mexicanos y extranjeros.

Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

¿Cuándo se puede recoger el kit de corredor?

Ya que tocamos el tema de la Expo Maratón, será durante este evento que se deberá de recoger el kit de corredor. El 25, 26 de 8:00 a 20:00 horas, y sábado 27 de agosto de 7:00 a 12:00 horas estará disponible en el WTC, en la colonia Benito Juárez, para que vayas si ya te registraste.

Y hablando del kit, tenemos que hacer una mención honorífica a los diseños de la playera, que están increíbles.

Para esta edición 39 del Maratón de la CDMX, se tomó como inspiración el Palacio de Bellas Artes, pero no sólo eso, también tiene detalles de textiles de la ciudad de Oaxaca… una verdadera chulada.

La medalla es otra cosa aparte, porque también tomaron como inspiración al Palacio de Bellas Artes y lo plasmaron en la presea que se entregará a quienes crucen la meta.

Foto: Especial

¿De dónde a dónde se corre en el Maratón de la CDMX?

42 kilómetros no son fáciles de correr, se debe de tener una preparación digna de un atleta para poder terminar la carrera, es por eso que el tramo que se contempla es bastante extenso.

Para esta edición 39 del Maratón de la CDMX, la salida será por Av. Insurgentes, entre el edificio de la Biblioteca Central de la UNAM y el Estadio Olímpico Universitario y terminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde el Bosque de Chapultepec, Parque España, el Monumento a la Revolución, la Torre Latino, obviamente Bellas Artes, la Catedral de la CDMX y Palacio de Gobierno, serán algunos de los lugares emblemáticos por los que se correrá el maratón de la Ciudad de México.

Foto: Especial

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿A qué hora arranca la carrera?

Todo el evento está para arrancar a más tardar a las 7 horas, tiempo del Centro de México y finalizará, pues eso dependerá de los atletas y su preparación. Los horarios de salida son los siguientes:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 06:45 hrs.

Bloque Elite Femenil 06:50 hrs.

Bloque Elite Varonil 07:00 hrs.

Bloque A: arranque a partir de las 07:00 hrs. •Bloque B: arranque a partir de las 07:00 hrs. •Bloque C: arranque a partir de las 07:00 hrs.

Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

Premios del maratón de la CDMX

Sabemos que los atletas africanos son una eminencia para correr en este tipo de competencia y serán los rivales a vencer, pero si quieres una motivación extra para buscar llegar entre los primeros lugares acá se las dejamos.

Los primeros diez lugares se llevan un premio económico y lo explicamos de la siguiente manera, pues el dinero de la tabla es para categoría varonil y femenil.

Lugar en el Maratón de la CDMX Premio económico en pesos mexicanos 1° $550,000 + reloj de la marca Garmin 2° $245,000 + reloj de la marca Garmin 3° $180,000 + reloj de la marca Garmin 4° $122,000 5° $92,000 6° $61,000 7° $37,000 8° $25,000 9° $18,000 10° $12,000

También, hay premios para la categoría con discapacidad y se reparte de la siguiente manera en el Maratón de la CDMX:

Para personas con discapacidad motriz (silla de ruedas)

Lugar en el maratón de la CDMX Premio económico en pesos mexicanos 1° $61,000 + reloj de la marca Garmin 2° $37,000 + reloj de la marca Garmin 3° $18,000 + reloj de la marca Garmin

Para personas con discapacidad visual (ceguera total, parcial y débil visual)

Lugar en el maratón de la CDMX Premio económico en pesos mexicanos 1° $61,000 + reloj de la marca Garmin 2° $37,000 + reloj de la marca Garmin 3° $18,000 + reloj de la marca Garmin

Foto: Especial

¿Qué más habrá en el evento?

Pues al momento, esto es lo que sabemos sobre el Maratón de la CDMX 2022, aunque regularmente, también hay show en vivo de algún grupo musical al finalizar la carrera, sigue pendiente de Sopitas.com para más actualizaciones sobre la carrera.