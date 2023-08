Lo que necesitas saber: Aproximadamente, mil personas mueren en el mundo a causa de los cocodrilos

En el mundo existen noticias que uno pensaría que son falsas, pero por más increíble que parezca, son 100% reales. Bueno, esta es una de esas y se centra en Ryan Kent y su peculiar mascota.

Seguramente no conoces el nombre de Ryan Kent y no te culpamos, porque su carrera como futbolista la verdad es que no despegó como se esperaba al ser canterano del Liverpool.

Así que, el jugador inglés se fue de los ‘Reds’ en busca de oportunidades y las encontró en Escocia con el Rangers. Sus buenas actuaciones lo llevaron al Fenerbahce de Turquía.

Ryan Kent se fue con todo y cocodrilo de Escocia a Turquía – Foto: (@Fenerbahce_EN)

Uno de los fichajes del Fenerbahce para la presente temporada

En cinco temporadas con el Rangers sumó 28 goles, números decentes para un delantero de medio pelo. Así que, el conjunto turco no dudó en sumarlo a sus filas, obvio, como suplente.

Así que, Ryan Kent no dudó en ningún momento de llegar al Fenerbahce, porque quién le haría el feo a uno de los equipos más grandes del futbol turco.

Y tras llegar como uno de los fichajes, pues está buscando acoplarse de lleno a la vida en Turquía y eso conlleva tener a sus mascotas con los mejores cuidados posibles.

El inglés fue uno de los fichajes del conjunto turco para la 2023-2024 – Foto: X (@Fenerbahce_EN)

Hablando de mascotas… ¿tiene un cocodrilo?

El tema de las mascotas da mucho por debatir, a algunos le gustan los lomitos, a otros los michis y algunos extraños, pues les gusta tener cocodrilos, como a Ryan Kent.

Y no es cuestión de que en Turquía tuviera al animal, sino que es su mascota desde Escocia. Obviamente, el trabajo es de alto riesgo y el pago para ser el “niñero” es bastante alto.

¿Cuánto pagará? Primero, la persona que acepte cuidar a su cocodrilo recibirá tres mil dólares de pago, además de seis mil TL proporcionarán multired, seguros, incluido el médico.

La verdad es muy buena oferta laboral, aunque no para cualquiera, porque seguramente se debe de estar certificado para desempeñarlo… sino, ¡Ay nanita, qué miedo!

Cocodrilo, una de las mascotas de en una de esas, no debería serlo – Foto: Getty Images.

Te puede interesar