Sadio Mané prendió las alarmas en Senegal cuando se dio a conocer una lesión en la cabeza del peroné, a sólo unos días de iniciar el Mundial de Qatar y su país está pendiente de bunas noticias, que desmientan la información de L’Equipe, que dio por hecho la baja del jugador del Bayern Munich para el Mundial.

El futbol de África cuenta con dos especies de salvadores en la actualidad, uno de ellos es Mohamed Salah, de Egipto y el otro es Sadio, de Senegal. Mané libró dos batallas contra la selección egipcia de Salah, en al final de la última Copa Africana de Naciones y en el partido por el pase al Mundial.

El impacto de Mané en Senegal

Para 2022, la apuesta africana es Mané ante la ausencia de Salah en el Mundial, sin embargo, en Senegal están con el Jesús en la boca, tras darse a conocer esa lesión, y es que para su país y la región, Mané equivale lo que Messi para Argentina.

El impacto en Senegal ha sido tal que el presidente del país Macky Sall, dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Sadio, te deseo una pronta recuperación de tu lesión. ¡Sadio, corazón de león! ¡Todo mi corazón está contigo, Dios te bendiga!”, compartió.

Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse ! — Macky Sall (@Macky_Sall) November 9, 2022

“Sadio Mane, sin exagerar, es el 70 por ciento de la fuerza de Senegal”, dijo el escritos senegalés Aboubacry Ba a The Athletic, aunque estadísticamente tal vez no represente ese 70%.

En lo que va del 2022, Sadio Mané marcó ocho de los 19 goles de su Selección, además de dos asistencias, de modo que se ha involucrado en 10 tantos, que representan poco más del 50%, sin embargo, el significado de Mané para Senegal va más allá de lo estadístico.

El Messi de Senegal

El actual jugador del Bayern Munich se ha involucrado en apoyos sociales dentro de su país, en especifico a la población de su natal Bombali, la cual ha sido transformada con la ayuda del futbolista, por lo cual la admiración a Mané va más allá de las canchas.

“Sadio Mané lo es todo para nosotros. Todo lo que hemos hecho en el futbol es gracias a él. Es el hombre más querido y apreciado de Senegal porque más allá del futbol es un buen hombre. Tiene un gran corazón”, compartió el periodista Saikou Seydi.

“La gente se niega a creer que es verdad, no porque no crean en los periodistas, sino porque no quieren ir a la Copa del Mundo sin él. Está fuera de la cuestión. Es nuestro Messi, Neymar, Mbappé”, agregó

Mané, atendido por “médicos brujos”

Cada selección debe entregar su lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar el día 14 de noviembre, por lo cual cada día y cada hora es clave, y por ello, Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, y de origen senegalés, aseguró que recurrirán a todo lo posible para que ocurra el milagro, incluida la brujería.

“Vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que haya un milagro. Tiene que estar ahí”, explicó.

Se espera que Mané forme parte de la lista que podría ser anunciada el día 11, y de ahí esperar una recuperación al día 14 en caso de requerir un cambio. Senegal debuta en el Mundial contra Países Bajos el 21 de noviembre, después juega contra el anfitrión, Qatar, el día 25 y cierra la fase de grupos el 29, ante Ecuador. ¿Veremos en óptimas condiciones a Mané?