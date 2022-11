¿Todavía no sabes dónde ver el Mundial de Qatar 2022? Pues tenemos excelentes noticias si vives en CDMX y alrededores, o piensas andar por acá mientras se celebra la Copa del Mundo. ¡¡Podrás disfrutar todos los partidos en pantalla gigante completamente gratis en el FIFA Fan Festival!!

Tal vez ya escuchaste sobre este evento o no; quizá tienes preguntas sobre él o apenas te están surgiendo… por eso en Sopitas.com platicamos con Alejandro Méndez Cauduro, vocero del Corona FIFA Fan Festival (ese es su nombre oficial por temas de patrocinio), y él nos contó a detalle todo lo que debes saber al respecto.

Foto: FIFA

¿Qué es el FIFA Fan Festival de Qatar 2022?

“Hemos logrado construir un evento súper interesante para todos los aficionados, en el cual lo que estamos buscando es literalmente crear un puente entre Qatar y México y nosotros como aficionados mandar toda esa buena vibra hasta Qatar, para que todos los jugadores que están allá puedan recibir esa energía, esa buena vibra y motivarlos a vencer esa maldición del quinto partido“

Fue la respuesta que nos dio al preguntarle qué es exactamente el FIFA Fan Festival. Como ves, la idea es abrir un espacio donde todo aficionado o aficionada de cualquier edad pueda ir a echarle porras a la Selección Mexicana, mientras disfruta de una experiencia única al aire libre en CDMX.

Pero ojo, no nos vayas a malinterpretar… lo anterior no significa que sólo van a transmitir los partidos de México en Qatar 2022. ¡Podrás ver todo el Mundial en el Fan Fest!

Foto: Getty

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el FIFA Fan Festival?

Así es, ¡los 64 partidos del Mundial serán transmitidos en la pantalla de 105 metros cuadrados del evento sin costo alguno! El FIFA Fan Festival de Qatar 2022 se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Lo dicho, todo el Mundial.

“Contaremos con servicio médico, seguridad privada y todas las medidas necesarias para asegurarle una buena experiencia a toda la gente”.

Foto: fifafanfestivalmx (Instagram)

¿Que tengo que hacer para ir o dónde consigo entradas?

Como te mencionamos, el FIFA Fan Festival será completamente gratuito, pero no será nomás de ir y ya. Lo único que tienes que hacer para entrar es registrarte en la página fifafanfestivalmx.com, donde obtendrás un código QR con el que te darán acceso.

¡Muuuuuy importante! Tener el código QR no garantiza que puedas entrar ya que habrá cupo limitado. Se espera poder llenar el lugar con 7 mil personas al mismo tiempo, así que lo mejor será llegar temprano o tener un poquito de paciencia si te dicen que para ese momento no hay más espacio.

Foto: fifafanfestivalmx (TikTok)

¿Puedo entrar a cualquier hora?

El horario será de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Te lo decimos para que no te vayas a lanzar a las 4:00 am a intentar ver el primer partido. «¡Pues no que van a pasar los 64 partidos?!» Sí, nada más que los juegos de ese horario los pasarán diferidos ya en la tardecita, para no sufrirle con las desveladas. ¿Mucho mejor, no?

Otra cosa importante que debes saber es que una vez dentro puedes quedarte todo el tiempo que gustes hasta el cierre, pero si necesitas salir por alguna razón, ya no podrás volver a entrar. Esto para dejar que otros aficionados que no hayan podido ingresar antes tengan la oportunidad de hacerlo.

Consideralo por si México llega a ganar alguno de sus partidos y decides salirte para ir a festejar al Ángel.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

¿Y qué otras cosas puedo hacer además de ver los partidos?

Ahora bien, aunque lo importante será ver todos los partidos del Mundial en la pantalla gigante, no será lo único que podrás hacer si decides ir. Habrá diversas actividades como concursos de dominadas, mesas de futbolito, mesas de Teqball (que es como el ping pong pero en una mesa inclinada y donde se usa todo el cuerpo), así como premios de todo tipo para hacer aún más emocionantes todas esas amenidades.

“Todos los que asistan se van a poder ganar diferentes premios. Van a poder ganar merch oficial, productos y más”, nos platicó Alejandro Cauduro.

La comida y la bebida no faltarán, ya que será posible echarte una buena cervecita en el FIFA Fan Festival (sin alcohol, por supuesto). Y lo mejor de todo, habrá conciertos en vivo de diferentes artistas que se irán confirmando con el paso de los días, desde música regional hasta rock.

Foto: Getty

“También vamos a tener un palco al pie del Monumento a la Revolución; la gente que nos siga en redes sociales en FIFA Fan Festival MX va a poder encontrar diferentes dinámicas en las cuales van a ganar accesos para poder conocer a algunos exfutbolistas, algunos líderes de opinión y artistas invitados para convivir con la afición”,

Nos dijo también el buen Alejandro, así que ve de una a seguirlos en sus redes. Te dejamos los enlaces acá abajo:

Una experiencia que pinta para ser inolvidable. Si quieres ver Qatar 2022 de una forma única, no dudes en lanzarte.