¿Recuerdan a equipos que dependían por completo de lo que hicieran sus figuras? Por ejemplo Klay Thompson y Steph Curry con los Warriors, LeBron James con los Cavaliers o Cuauhtémoc Blanco con el Veracruz, sólo por poner algunos ejemplos.

Pues algo así pasa con los New York Jets y el quarterback Sam Darnold, pero a diferencia de los equipos expuestos en el ejemplo anterior, los Jets apuntan a una temporada intrascendente, sin embargo Darnold ha regalado la que tal vez sea la mejor jugada de la franquicia en toda la temporada.

Pero antes de ello y para poner las cosas en contexto, tenemos que hablar de la naciente temporada de los Jets, que arrancaron con tres derrotas contundentes, ante los Bills (27-17), 49ers (13-31) y apenas le hicieron cosquillas a los Colts (36-7).

Sobra decir que los Jets tienen una de las peores ofensivas de la temporada y la defensiva más frágil de la NFL. Si hay un equipo que en esta temporada le saldrá todo mal, esos son los Jets y lo que pueda hacer Darnold es ganancia.

Se juagaba el primer cuarto del juego ante los Denver Broncos y los Jets se jugaban una de las últimas cartas para mantener la posesión del ovoide en la tercera y siete por avanzar, cuando Darnold parecía ser capturado, sin embargo, el quaterback la libró, de modo que quedó con el espacio para lanzar.

Sin embargo, Darnold no encontró receptor, de modo que tuvo que hacer las cosas solo y comenzó una carrera de 46 yardas hacia la zona de anotación para adelantar a los neoyorquinos en la pizarra.

Si en general las cosas son color de hormiga para los Jets, el mundo parecía que se le venía encima cuando Darnold fue capturado en la parte final del primer cuarto. En la caída sufrió una lesión en el hombro derecho que prendió las alarmas.

Para fortuna de los seguidores de los Jets, Darnold regresó para el segundo cuarto.

The injury that will most likely keep Sam Darnold out a while. pic.twitter.com/tgcwKccrDs

— uSTADIUM (@uSTADIUM) October 2, 2020