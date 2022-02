¿Inhabilitación? Las posibles sanciones a la árbitra Valeria Andrade por promocionar una casa de apuestas

¿Y ahora? La árbitra mexicana Valeria Andrade está en el ojo del huracán después de promocionar una casa de apuestas a través de su cuenta de Instagram. Los videos incluyen una mención en la que invita a sus más de 79 mil seguidores a unirse a la plataforma para recibir bonos.

Si bien es cierto que hay algunos clubes que cuentan con las casas de apuestas como patrocinadores, la situación es completamente distinta para los silbantes. Y claro, no solo para ellos ya que los intermediarios u organizadores de los partidos deben respetar las mismas normas.

Y lo peor del caso es que el nivel del arbitraje en la Liga MX Femenil va de mal en peor. Valeria Andrade y otros colegas han sido señalados por sus actuaciones sin importar el género. Al no contar con el VAR en esta competencia, las equivocaciones son todavía más evidentes y la Comisión de Arbitraje ignora las quejas semana a semana, ¿será que esta vez emiten alguna postura?

¿Qué podría pasar con Valeria Andrade si se considera que violó el Código de Ética de la FIFA?

El caso de Valeria Andrade estaría incumpliendo el artículo 26 del Código de Ética de la FIFA. Este habla sobre la relación de los árbitros y otros protagonistas del balompié con cualquier actividad relacionada con las apuestas.

“Las personas sujetas a este código tienen prohibido participar directa o indirectamente en apuestas, juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares relacionados con partidos o competiciones de futbol. Se prohíbe a las personas sujetas al presente código tener todo tipo de intereses en entidades, empresas, organizaciones, etc. que promuevan, negocien, organicen o dirijan apuestas, juegos de azar, loterías o transacciones similares relacionadas con partidos de futbol“.

El Código también indica que existe la posibilidad de recibir dos fuertes sanciones en caso de incumplir estas reglas. La primera es una multa mínima de 100 mil francos suizos; es decir, más de 2 millones 218 mil pesos mexicanos. Asimismo, se habla de “la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el futbol durante un periodo máximo de tres años“. En otras palabras, una inhabilitación.

Valeria Andrade debutó como árbitra de la Liga MX Femenil el 3 de mayo de 2017, de acuerdo con la página de la Liga. Ahora tiene 29 años y funge como asistente 1; sin embargo, también tiene experiencia en otros torneos femeniles como la recién creada Sub 17 y en varoniles como el Ascenso MX, en categorías Sub 15 y Sub 17, así como Tercera División.