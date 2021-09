Por agresivos: Estas son las sanciones de la Ligue 1 por los incidentes en el Lens vs Lille

Tranquilos todos: El Lens vs Lille de la Fecha 6 de la Ligue 1 se vio opacado por los ultras de ambos equipos. En menos de un mes, dos partidos del futbol francés sufrieron incidentes llenos de agresiones y violencia, por lo que los directivos ya tomaron cartas en el asunto.

Hace aproximadamente un mes, algo similar ocurrió en el Niza vs Marsella. Aquel episodio fue todavía peor porque hubo jugadores y cuerpos técnicos involucrados.

Ahora durante el medio tiempo del Lens vs Lille, los aficionados del equipo local invadieron la cancha para enfrentar a los rivales. Estos no bajaron de las tribunas, pero eso no quiere decir que la seguridad del estadio logró controlar la situación.

Hubo empujones, golpes, objetos lanzados por todos lados y también heridos. Los responsables enfrentarán las decisiones de la policía local, igual que los seguidores de Niza y Marsella, pero la Ligue 1 no se quedó atrás.

Invasión de campo en el Stade Bollaert, se juega el Lens vs Lille. El derbi del norte. pic.twitter.com/47x1FBr5eq — Camarasa (@Barrabas1908) September 18, 2021

Las sanciones para Lens y Lille en la Ligue 1

Un par de días después del desafortunado incidente, la Liga de Francia dio su veredicto para los clubes implicados. Si bien es cierto que las agresiones corresponden a los ultras, Lens y Lille se verán afectados directamente como instituciones en cuanto a ingresos y apoyo al salir de casa.

La Comisión Disciplinaria publicó un comunicado en el que explica detalladamente cada detalle:

El Lens no podrá recibir afición hasta, al menos, el 6 de octubre. Serán al menos dos partidos a puerta cerrada : contra Estrasburgo y Reims

no podrá recibir afición hasta, al menos, el 6 de octubre. Serán : contra Estrasburgo y Reims Los aficionados del Lille no podrán visitar cualquier otro estadio hasta, al menos, el 6 de octubre. Su único partido sin fans fuera de casa sería el del 25 de septiembre ante el Estrasburgo.

El organismo regulador de las sanciones en la Ligue 1 emitirá nuevas sanciones contra Lens y Lille el miércoles 6 de octubre, cuando se entregue el informe final. Por ello se hace tanto énfasis en esa fecha.