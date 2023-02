Se encararon hasta en el túnel: La bronca entre Javier Correa y Eduardo Arce en el Santos vs Puebla

La Jornada 9 de la Liga MX nos dejó memes, debuts y una que otra bronca. El Santos vs Puebla terminó calientito con un conato de bronca en las áreas técnicas, pues Javier Correa y Eduardo Arce se dijeron de todo para luego encararse ante los reporteros.

Lo ocurrido en el Santos vs Puebla no aplicó esa frase de “lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha; por el contrario, Correa busco al director técnico del rival para que le dijera de frente todo lo que pensaba… y la cosa no salió muy bien que digamos.

“Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores; no a ver si yo salgo rápido porque es la segunda vez que me hace lo mismo. Y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir. Me gustaría escuchar que me lo diga de frente“, declaró el delantero argentino de los Guerreros.

Agencia Mexsport

Sin embargo, la zona mixta posterior al Santos vs Puebla tuvo un final inesperado. Javier Correa y Eduardo Arce se reencontraron en el túnel durante algunos segundos, así que se encararon nuevamente. Aunque en la grabación no es posible escuchar lo que se dijeron, los separaron al menos dos personas.

“Tú nada más provocas. Todo el día provocas“, respondió Eduardo Arce y Javier Correa se dirigió a la salida. Los reporteros, así como gente del staff de Santos se limitaron a escucharlos y observarlos. Acto seguido, el DT siguió su camino hacia el autobús del Puebla.

??Acá en mi pueblo se le dice "le cantó un tiro" en ?? como se le dice? le armó un quilombo?#JavierCorrea encaró al DT de Puebla no sin antes declarar que no tiene huevos para hablarle de frente.

*Final inesperado* pic.twitter.com/vk57gwJUNk — Jesús Cázares (@FABULOSOCHOY) February 27, 2023

¿Qué pasó con Javier Correa y Eduardo Arce durante el Santos vs Puebla?

Todo comenzó en la recta final del Santos vs Puebla y una última esperanza de los visitantes para empatar en el tiempo de compensación. Eduardo Fentanes mandó a José Lozano a la cancha como último cambio y Javier Correa salió con tooooda la calma del mundo.

Esto no le gustó a Antony Silva, pues dejó la portería para ir a las bancas a reclamar, algo que le costó la tarjeta amarilla; no obstante, los ánimos se calentaron entre Javier Correa y Eduardo Arce al punto de encararse entre empujones.

Para poner orden, el central Brian González consultó con el cuarto árbitro para saber qué había sucedido y ahí sí, llegó la expulsión de Eduardo Arce y Javier Correa se fue amonestado. El auxiliar de Santos Hugo Colace, siguió picando a los rivales y también recibió la tarjeta roja, aunque ahora podríamos pensar que veremos más sanciones…

Eduardo Arce y Javier Correa se encararon en el Santos vs Puebla / Agencia Mexsport