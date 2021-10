¡Que alguien me explique! Sasha Banks quiere enfrentar a Nicki Minaj en Wrestlemania

Cuando hablamos de luchas históricas en la WWE, tenemos que hablar de Sasha Banks. Contra Bayley en NXT TakeOver, contra Bianca Belair en Wrestlemania, contra Charlotte en Raw y así podemos seguir, pero tiene unas cuantas rivales con las que le gustaría tener una lucha de ensueño.

En esta revolución de la lucha libre femenina en WWE, Sasha Banks ha sido un pilar importante y cuando algunas de las leyendas más grandes regresaron para ser parte de todo este movimiento, se pensó en grandes “dream matches”, pero Sasha Banks piensa más grande.

“Me veo participando en el evento principal de WrestleMania, ya sea contra Nicki Minaj, Charlotte Flair o Bayley. Esas son mis tres mejores selecciones. Si predije eso el año pasado, siento que cualquiera de ellas es un combate del calibre de WrestleMania“, dijo Banks para Bleacher Report.

Realmente no sabemos de dónde sacó Sasha Banks la posibilidad de que Nicki Minaj llegue al mundo de la WWE, aunque tampoco es descabellado, pues hasta Snookie de Jersey Shore ha tenido su momento Wrestlemania, pero la rapera no ha tenido un acercamiento con la empresa, no que sepamos.

Y aunque no sabemos la razón por la que mencionó a Nicki Minaj para poder tener una lucha en Wrestlemania, pero cuando el río suena es porque agua lleva y si Sasha Banks puso el tema sobre la mesa, es porque algo sabe que nosotros no.

Sasha Banks agregó una oponente a su lista de luchas soñadas, lo sentimos Nicki Minaj no eres la única

Afortunadamente para los fanáticos de la lucha libre femenina, en los últimos años han tenido la oportunidad de ver de regreso a leyendas de hace unas cuantas décadas como Trish Stratus, Lita, Alundra Blaze y Victoria, pero algunas luchadoras sólo regresaron por unos momentos.

Sasha Banks apareció en el programa The Bump de WWE y salió a retar a Trish Stratus para una lucha de ensueño: “Siento que me ha estado esquivando, no ha estado respondiendo a mis llamadas. Estoy todo lista, siempre estoy lista“, dijo The Boss.

Trish y Banks ya se han visto las caras en un ring, aunque no en una lucha uno a uno, sino dentro del Royal Rumble de 2018, desafortunadamente para los fanáticos ese enfrentamiento sólo duró unos cuantos minutos, pero Sasha Banks quiero hacerlo real. Tendremos que esperar a ver qué responde Trish.