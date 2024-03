Lo que necesitas saber: La parada más lenta de Sauber en el Gran Premio de Australia fue de 31.18 segundos en el auto de Valtteri Bottas.

Sauber no la esta pasando nada bien en el arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Pues además de que no han logrado sumar ni un solo punto, se fueron multados del Gran Premio de Australia por perder una tuerca durante una de sus paradas en pits.

Una situación que refleja los gravísimos problemas que tiene el equipo en cuanto a la paradas en boxes. Por ejemplo, Red Bull se quedó con la parada más rápida en Albert Park con un tiempo de 2.10 segundos, mientras que, Sauber marcó cuatro de los peores tiempos.

Valtteri Bottas y Guanyu Zhou / Fotografía @stakef1team_ks

Multa de Sauber en el GP de Australia

Fernando Alonso no fue el único en recibir una sanción después de la carrera en Australia, también Sauber que tuvo que pagar 5,000 euros por perder una tuerca durante una de las paradas de Valtteri Bottas que se fue rodando por el carril rápido en zona de pits.

“El equipo perdió el control de una tuerca de una rueda durante una parada en boxes, provocando una situación potencialmente peligrosa en el pitlane durante la carrera“ Multa contra Sauber

Las tuercas, el dolor de cabeza de Sauber

No es la primera vez que el equipo sufre en cuanto a las tuercas, en Bahréin también tuvieron que aumentar su tiempo en boxes para asegurarse que los neumáticos quedaran bien asegurados, sin embargo, esa estrategia no rindió fruto en Australia.

De acuerdo con las conclusiones del equipo, los problemas se deben al material tan ligero del que están hechas las tuercas, combinado a las temperaturas de la carrera por la pista y el propio auto.

Durante la pretemporada Sauber no sufrió ese problema, fue hasta el inicio de la temporada que se presentó, ya que durante los entrenamientos previos era muy difícil simular la temperatura de la carrera.

“Desde la primera carrera encontramos algunos problemas con las paradas en boxes, con las tuercas de las ruedas. Cuando hacemos entrenamientos libres o incluso durante el invierno, no encontramos ningún problema, pero cada vez que entramos en una situación de carrera, se vuelve más crítico” Xevi Pujolar, jefe de ingeniería en pista de Sauber

Sauber, 2024

¿Cuál es la solución de Sauber?

Tanto las tuercas, que fueron parte de las mejoras de invierno, como los bujes delanteros tardarán al menos un par de meses en ser producidos, ya que necesitan seguir ciertos procesos metalúrgicos para su fabricación.

Y antes de que lo pregunten, no, el equipo no puede usar las tuercas de la temporada 2023 ya que el diseño actual no es compatible con el anterior, así que tendrán que esperar a que sus nuevos componentes estén listos.

Locked in, geared up and full focus ??#SaudiArabianGP pic.twitter.com/NTHKCSTH63 — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) March 9, 2024

Irónicamente, el equipo introdujo esas mejoras con el objetivo de mejorar sus tiempos en las paradas de boxes, algo que ha terminado por hacerles todavía más complicada su pelea en la temporada 2024.

Las lentas paradas de Sauber en pits

Red Bull se quedó con la parada más rápida en Australia con 2.10 segundos en el auto de Checo Pérez y en comparación con Sauber su mejor tiempo fue de 3.40 segundos, mientras que, el peor fue de 31.18 segundos en el auto de Valtteri Bottas, cuando tuvieron el problema con la dichosa tuerca.

Justo esa parada le costó varios lugares a Valtteri y aunque sabemos que el ‘hubiera’ no existe, de no ser por ese más de medio minuto que perdió pudo terminar en zona de puntos por delante de los Haas.

Guanyu Zhou | 3,40 segundos

Oscar Piastri | 3,51 segundos

Valtteri Bottas | 3,63 segundos

Pierre Gasly | 5,04 segundos

Esteban Ocon | 14,71 segundos (desgarro en el conducto de freno)

Guanyu Zhou | 20,20 segundos (coche parado)

Valtteri Bottas | 31,18 segundos (problema con la tuerca de la rueda)

Sobre la otra parada de 20 segundos de Guanyu, Pujolar explicó que no fue una mala parada en pits y que el problema fue con la caja de cambios del auto que nada tuvo que ver con la parada.

Bueno, al menos lo intentamos

Así que al menos por ahora, el equipo está más lejos de los puntos, pues depende del cambio de componentes, de sus pilotos y del rendimiento del auto para estar entre los 10 primeros.

