Lo que necesitas saber: De momento, ningún partido se ha repetido desde que apareció el VAR

El Tottenham vs Liverpool no puede estar alejado de la polémica. Los Spurs se llevaron los tres puntos con un autogol al final del encuentro, pero lo importante sucedió antes y después de esa acción, específicamente con el VAR y un “error humano”.

Simon Hooper, árbitro de dicho encuentro, cometió un par de errors gachos en el partido –acá te decimos cuáles fueron– y uno de ellos, afectó al Liverpool en el marcador.

Básicamente, le anularon un gol legítimo a los Reds, no hubo revisión del VAR inmediata, se reanudó el encuentro y después el video arbitraje le mencionó al colegiado que era gol, pero ya nada pudieron hacer.

Tras el error garrafal que costó la derrota al Liverpool, una asociación de árbitros en Inglaterra mandó un comunicado con una disculpita y alegando de un #error humano” en la polémica jugada.

La repetición de Bein Sports muestra a Luis Díaz habilitado en el gol anulado – Foto: Captura de pantalla

La respuesta del Liverpool

Jurgen Klopp hizo un coraje y totalmente justificado, porque el gol era legitimo de Luis Díaz. Además, perder puntos en una liga tan competitiva como la Premier League, puede afectarte a la hora de pelear por el título.

Este domingo 1 de octubre, el Liverpool publicó un comunicado sobre la declaración de la PGMOL (el organismo que se encarga del arbitraje en Inglaterra) y no es nada amistoso.

Primero, los Reds trataron de entender la presión que tienen los árbitros, pero también mencionan que el VAR debería de apoyarlos y no causarles más problemas.

El siempre polémico VAR – Foto: Getty Images

“No es satisfactorio que no se haya concedido tiempo suficiente para permitir que se tomara la decisión correcta y que no se produjera ninguna intervención posterior“, dijo el Liverpool.

Además, tacharon de inaceptables los “errores humanos” ya que todas las intervenciones del VAR deben hacerse con total transparencia y bien revisadas.

Y, por si fuera poco, el Liverpool explorará opciones disponibles para encontrar una solución sobre esta situación que los afectó.

Mohamed Salah y los puntos que perdieron ante Spurs – Foto: Getty Images

Peeeeeeeero, ¿se podría repetir un partido por el VAR?

Aunque el Liverpool no ha mencionado nada sobre repetir el partido por el “error humano” que tuvo el VAR, no podemos negar que el tema está sobre la mesa.

La cosa es que, es prácticamente imposible que se busque repetir el partido entre Tottenham y Reds. La Junta de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB), que dictan las reglas del juego, no lo permiten.

Tenemos que ir a su apartado de “Validez del partido” en su reglamento que tiene que ver con el VAR. En el documento viene explicado sobre la siguiente manera el tema de repetir un partido:

Errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR (al igual que sucede con la detección automática de goles o DAG)

Decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral)

Decisiones de no revisar un incidente

Revisiones de situaciones o decisiones no revisables

Entonces, el Liverpool deberá buscar otro tipo de soluciones, porque en caso de que metiera protesta para repetir partido, topará con pared y gacho.

El enojo de Jurgen Klopp ante la derrota y el gol mal anulado – Foto: Getty Images

