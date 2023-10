¿Les gustaría ver de regreso en la F1 a Sebastian Vettel? Pues es un posibilidad que no descarta el alemán en algún momento de su vida, y aunque por ahora está muy enfocado en ayudar al medio ambiente con campañas de protección a las abejas y arboles, su amor por las pistas se mantiene intacto.

Vettel se convirtió en el campeón más joven del ‘Gran Circo’ con 23 años, 4 meses y 11 días, récord que se mantiene intacto. Durante sus años en Red Bull, Seb logró levantar cuatro títulos mundiales.

Si alguien sabe como funciona el mundo del automovilismo es Sebastian Vettel, por eso es que reconoce que aunque podría parecer que es un mundo muy grande, también es demasiado pequeño en todos los sentidos, el más importante; los asientos en cada escudería, por lo que no descartó su regreso a las pistas, aunque, no se emocionen, tampoco es algo que está esperando.

“Nunca se puede descartar algo así, pero en algún momento el tiempo se acabará. Mi edad no fue el problema y fue mi decisión trazar la línea. Pero no la tracé solo para cancelarla un año más tarde. Tengo el privilegio de pasar más tiempo con mi familia y mis hijos, eso es una prioridad. Así como he redescubierto el mundo en los últimos años, la Fórmula 1, por muy grande que sea, siempre se ha hecho más pequeña”.

Sebastian Vettel para ntvde