Nueva sede y fechas: El impacto de la pandemia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

¡Tenemos nueva sede! Luego de más de un año complicado por la pandemia de COVID-19, organizadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe determinaron que la edición de 2o23 se llevará a cabo en San Salvador.

Para llegar a esa decisión, tuvieron que pasar meses llenos de dudas y análisis, pues la crisis sanitaria puso en jaque al mundo del deporte. En 2017 Panamá fue la única ciudad que se postuló para luchar por la sede y la recibió; sin embargo, el coronavirus cambió los planes.

En julio de 2020 el gobierno local prefirió dejar de lado la organización, pues su economía sufrió duros golpes en medio de la epidemia. Además, hubo más cambios porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe iban a celebrarse en 2022, pero la justa se recorrió un año, así como los Juegos Olímpicos.

San Salvador y Mayagüez se postularon a las nuevas candidaturas y los encargados de las evaluaciones realizaron las visitas correspondientes en marzo y abril de 2021. No obstante, el camino quedó libre para los salvadoreños cuando el municipio de Puerto Rico se retiró por falta de presupuesto.

“La pandemia por el COVID-19 ha tenido impacto en todos los aspectos de nuestras vidas. Es por ello que resulta de mayor relevancia la decisión de su Comité Olímpico de El Salvador de haberse postulado y trabajado por obtener la sede“, resaltó Centro Caribe Sports hacia los nuevos organizadores.

#CentroCaribeSports confirma San Salvador🇸🇻 sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Centro Caribe Sports confirms San Salvador as host of the XXIV Central American and Caribbean Games.

