Lo que necesitas saber: México es el tercer país que más boletos compró durante la primera fase de la venta de boletos, superado por Canadá y Estados Unidos

¡Los boletos para el Mundial 2026 están volando! FIFA dio a conocer que ya se vendieron más de un millón de entradas para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, y en caso de que no tengas alguno de ellos, venimos a contarte cuándo puedes seguir intentando.

Foto: Getty

Un millón de boletos del Mundial 2026 se fueron en la primera fase de venta

Aficionados de 212 países ya tienen boletos para el Mundial 2026, y según FIFA, la gran mayoría son de Estados Unidos. En segundo lugar está Canadá, mientras que México se fue hasta el tercer puesto, superando a su vez a países como Inglaterra, Alemania y Brasil.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, señalan en un comunicado.

Así va la venta de boletos para el Mundial 2026

¿Cuándo inicia la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

Si andabas perdido y no sabías que ya empezó la venta de boletos para el Mundial 2026, o te registraste para la primera fase y te llegó un mensaje diciendo que mejor suerte para la próxima, justo queremos contarte cuándo es esa próxima fase.

La segunda fase para comprar boletos del Mundial 2026 comienza el 27 de octubre, ese día se abre de nueva cuenta el registro para entrar el sorteo, y si te eligen, te avisarán qué día y en qué horario comprar tus boletos. Ah, pero recuerda que primero debes generar tu FIFA ID; en este enlace te contamos paso a paso cómo hacerlo y cómo comprar entradas para la Copa del Mundo.

“Los aficionados —incluidos aquellos que no tuvieron suerte en la fase de preventa— pueden ir preparándose para el próximo periodo de venta de boletos, que comenzará el lunes 27 de octubre. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo”.