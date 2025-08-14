Lo que debes saber: Te decimos cómo comprar boletos para el Mundial 2026 y sus precios, además de los paquetes VIP y cuántos partidos se jugarán en cada sede.

Falta muy poco para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Es una ocasión histórica: es el primer Mundial organizado por tres países, el primero que congrega a 48 selecciones y, por supuesto, el Mundial que convertirá al Estadio Azteca en el primer estadio del mundo en albergar tres ediciones diferentes: México 70, México 86 y, ahora, México 2026.

La primera fase de la venta de boletos inicia el 10 de septiembre solo para aquellos con tarjetas Visa. Tendrán que llenar un formulario y crear una FIFA ID, de lo contrario no podrán participar. Acá les explicamos.

Es un sueño de cualquier aficionado al fútbol, por lo que si planeas vivir la emoción del Mundial 2026 desde los estadios de México, Estados Unidos o Canadá, ¡aquí está nuestra guía de cómo comprar boletos para el Mundial 2026!

¿En dónde se jugarán los partidos del Mundial 2026?

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se jugará en 16 ciudades sede. Estas son:

México: CDMX, Guadalajara y Monterrey .

CDMX, Guadalajara y Monterrey . Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Atlanta, Seattle, San Francisco, Boston, Filadelfia, Kansas City y Houston.

Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Atlanta, Seattle, San Francisco, Boston, Filadelfia, Kansas City y Houston. Canadá: Toronto y Vancouver.

Partidos del Mundial 2026 en México y ¿Cómo conseguir boletos?

Esto es todo lo que debes saber sobre las posibilidades de ir a los estadios de México para ser parte del Mundial de la FIFA 2026.

La primera fase de venta será exclusivamente para los titulares de tarjetas Visa. Aunque para ser seleccionados en el sorteo de la venta, deben cumplir con algunos requisitos.

Primero, deben crear un FIFA ID. Después ingresan a su cuenta en FIFA.com/boletos para llenar el formulario de registro, tienen del 10 al 19 de septiembre para hacerlo.

El proceso de selección del sorteo inicia el 30 de septiembre. Aquellos seleccionados recibirán un correo electrónico con la fecha y horario para la venta durante octubre.

¿Cómo crear un FIFA ID para el Mundial?

Para crear su FIFA ID solo deben ingresar al sitio oficial de la FIFA en la sección ‘Tickets’. Hacer clic en el icono de persona que aparece, registrar sus datos, elegir una contraseña y claro, aceptar los términos y condiciones.

Eso sí, deben saber que solo mayores de 13 años pueden participar.

Visita FIFA.com/tickets

Haga clic en el icono de persona en la esquina superior derecha de la página.

Haga clic en “REGISTRARSE”.

Siga las instrucciones para ingresar sus datos personales y elegir una contraseña segura.

Acepte los términos y condiciones.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México?

El Mundial 2026 tendrá un total de 104 partidos, los cuáles estarán distribuidos entre los tres países de la siguiente manera:

13 partidos, incluida la inauguración, se jugarán en México

13 partidos se disputarán en Canadá

78 partidos en Estados Unidos

El formato del Mundial de 2026 constará 12 grupos formados por cuatro equipos cada uno, de los cuáles, clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo, ademas de los mejores ocho terceros lugares, lo que permitirá que la segunda ronda, comience desde los dieciseisavos de final.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca (o Banorte) de la Ciudad de México albergará 5 partidos del Mundial incluyendo la inauguración que disputará la Selección Mexicana. De la misma manera, el Tricolor jugará en el Azteca su tercer partido de la fase de grupos.

Además, el Estadio Azteca será sede del partido de dieciseisavos de final que protagonice el primer lugar del grupo de México, y del partido de octavos de final que resulte del ganador (guiño, guiño) por lo que la selección que dirige Javier Aguirre podría jugar hasta CUATRO partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron?

Por su parte, el Estadio Akron de Guadalajara recibirá cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluyendo el segundo que dispute la selección mexicana. Sin embargo, Guadalajara no recibirá partidos de segunda ronda.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio BBVA?

Por último, el Estadio BBVA de Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, tres de la fase de grupos y uno más de dieciseisavos de final. No queremos romper ilusiones, pero de acuerdo a la clasificación realizada por la FIFA, es imposible que la selección mexicana dispute un partido del Mundial del 2026 en Monterrey.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

La venta general de boletos para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá 2026 comenzará el 10 de septiembre del 2025. La FIFA habilitó esta página para que registres tu interés y te avisarán cuando se pongan a la venta los boletos.

Por ahora, como tip, te recomiendo que vayas abriendo una cuenta en FIFA.com y creando tu perfil y asegúrate de que toda la información que proporciones (nombre, dirección, correo electrónico, etc.) sea precisa y coincida con tu identificación oficial.

Esto es crucial para la verificación y para la emisión de tus boletos.

¿Hay prioridad para aficionados locales?

Sí. En mundiales anteriores, la FIFA ha ofrecido preventas o precios preferenciales a residentes del país anfitrión. Para el Mundial 2026 se espera que haya boletos exclusivos para fans en México, Estados Unidos. y Canadá.

Precios de los boletos del Mundial 2026

La FIFA ya reveló los precios individuales de los boletos más caros, los que son más que VIP. Pero aún no conocemos los de gradas, así que si ven precios de más 70 mil pesos, no se alarmen.

En el Mundial de Qatar 2022, los precios de los boletos, oscilaron entre $20 y $220 dólares para los partidos de fase de grupos, y subieron progresivamente hasta más de $1,000 USD para la final.

Grupo A

Pitchside Lounge VIP Trophy Lounge Champions Club FIFA Pavilion $77,450 $64,400 $58,350 No disponible* No disponible*

Grupo F

Pitchside Lounge VIP Trophy Lounge Champions Club FIFA Pavilion $87,500 No disponible* No disponible* No disponible* $35,700

Grupo H

Pitchside Lounge VIP Trophy Lounge Champions Club FIFA Pavilion $91,500 No disponible* $72,450 No disponible* No disponible*

Grupo K

Pitchside Lounge VIP Trophy Lounge Champions Club FIFA Pavilion $87,500 No disponible* No disponible* No disponible* $35,700

16vos

Pitchside Lounge VIP Trophy Lounge Champions Club FIFA Pavilion No disponible* $108,600 No disponible* $73,400 No disponible*

Paquetes VIP del Mundial 2026 desde ahora

Ahora bien, si lo que buscas es asegurar desde ahora tus entradas, FIFA ha puesto a la venta los paquetes VIP de hospitalidad para el Mundial 2026, los cuales ofrecen espacios exclusivos para disfrutar de los partidos en el estadio, ademas de alimentos y bebidas ilimitadas.

Como podrás imaginar, los paquetes VIP de hospitalidad para el Mundial 2026 tienen unos precios altísimos, aunque te garantizan una experiencia única y exclusiva para cada partido del mundial.

Estos son los paquetes VIP de Hospitalidad de la FIFA que puedes comprar a través de este link, para asegurar tu lugar en el Mundial 2026.

Partido Individual

Un paquete por partido de fase de grupos o dieciseisavos de final. Localidades premium y acceso a zonas a nivel de cancha o salas VIP compartidas.

Precio: Desde 1,358 dólares por persona

4 Match Series

El 4 Match Series es el Paquete VIP de Hospitalidad que te ofrece boletos para cuatro partidos de la fase de grupos, sin embargo, viene con algunas restricciones, por ejemplo: No puedes elegir los partidos inaugurales de México, Estados Unidos o Canadá y dos de los cuatro partidos que elijas, deberán jugarse de lunes a jueves.

Precio: Desde 5,300 dólares por persona

Follow My Team

Este paquete, te permite asistir a todos los partidos de primera ronda y un partido de dieciseisavos de final, de la selección que tu escojas: Alemania, España, Brasil, Argentina… la que tu quieras, salvo México, Estados Unidos y Canadá, que por ahora no están disponibles.

Precio: Desde 6,750 dólares por persona

Venue Series

El Venue Series del Mundial de la FIFA 2026, te permite acudir a todos los partidos que se jugarán en una misma sede del mundial. Este paquete te garantiza la entrada a entre cuatro y nueve partidos, dependiendo de la sede que elijas. Y por supuesto, en cada partido, tendrás acceso a un pabellón de hospitalidad VIP con alimentos y bebidas incluidos, antes, durante y después de cada juego.

El Venue Series del Estadio Azteca, te garantiza acceso a los cinco partidos que se disputarán en la ciudad de México, incluidos los de la selección mexicana, sin embargo, este paquete sube su costo hasta llegar a los $14,400 dólares por persona.

Si lo que te sobra es dinero, no te preocupes, pues en próximas semanas, la FIFA habilitará Paquetes VIP de Hospitalidad de 8 partidos (cuatro de primera fase y cuatro de segunda ronda), y si eso no es suficiente, también podrás comprar una suite completa, para que vayas con Salo, Santi, Juanpi, y todos tus amigos.

Precio: Desde $8,275 usd por persona

¿Dónde comprar boletos para el Mundial 2026?

Es muy común que en estas fechas, diversas plataformas te ofrezcan entradas para el mundial, sin embargo, la venta oficial de boletos para el Mundial 2026 es través de la página de la FIFA.

Evita comprar con páginas o agencias no autorizadas, pues podrías ser víctima de un fraude.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026