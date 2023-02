Agárrense, que estamos ante el Mundial de la revolución. La Copa del Mundo Femenil de 2023 está a solo 5 meses de distancia, pero hay varios equipos con huelgas y conflictos, como la Selección de Francia. Considerada una potencia, ésta escuadra no contará con su capitana en el torneo de Australia y Nueva Zelanda.

Wendie Renard es una futbolista histórica con la Selección de Francia y a nivel internacional en el futbol femenil; sin embargo, se negará a disputar el Mundial ante el sistema que rige el balompié en su país. Y sí, éste tema es bastaaante largo, así que acá te dejamos mucho contexto para agarrarle la onda.

El conflicto entre Amandine Henry y Corinne Diacre en la Selección Femenil de Francia

Como dirían por ahí, hay que empezar por el principio. Los problemas en la Selección Femenil de Francia nos llevan hasta 2020, año en el que se dio a conocer el conflicto entre Amandine Henry y la DT Corinne Diacre.

Esto comenzó después del Mundial de Francia 2019 y se dijo que hubo varios roces con fuertes intercambios de palabras. La delantera incluso habría cuestionado a la estratega por ciertas amenazas y ella misma se encargó de definir lo sucedido en la Copa del Mundo como “un caos“.

En aquel torneo femenil, la Selección de Francia quedó eliminada en cuartos de final y luego llegó la Eurocopa… con otro fracaso.

Amandine Henry, Eugenie Le Sommer y Corinne Diacre con la Selección de Francia en el Mundial Femenil de 2019 / Getty Images

Ausencias y otra eliminación en la Eurocopa

La Selección de Francia no logró superar las semifinales Eurocopa Femenil de 2022. Les Bleues llegaron a esta competencia con la ausencia de Henry por el conflicto ya mencionado; sin embargo, no fue la única “cortada” de la convocatoria.

Eugénie Le Sommer y Kheira Hamraoui quedaron fuera de la lista para desencadenar una polémica que tiene en jaque al combinado francés. Pero tuvo que pasar prácticamente otro año para llegar al momento que sacudió a esta selección y confirmó que el “apoyo” es muy similar en varias partes del mundo.

Wendie Renard y un anuncio que sacudió a Les Bleues

Hablar de Wendie Renard representa una auténtica institución con la Selección Femenil de Francia y a nivel de clubes. Reconocida de manera individual, portó el gafete de capitana con su país durante un buen rato, por lo que dio un golpe en la mesa al exponer los problemas una vez más.

“Amo a Francia más que nada, no soy perfecta ni mucho menos, pero ya no puedo respaldar el sistema actual, lejos de los requisitos del más alto nivel. Es un día triste pero necesario para preservar mi salud mental.

“Es con el corazón pesado que vengo a través de este mensaje para informarles de mi decisión de dar un paso atrás con la Selección de Francia. Desafortunadamente, no jugaré la Copa del Cundo en estas condiciones. Mi cara puede ocultar el dolor, pero mi corazón sufre… y ya no quiero sufrir“, publicó la defensa que presume 142 partidos con la Selección Femenil de Francia.

Captura de pantalla

Diani y Katoto respaldan y se unen a Renard

Un rato después de que Wendie Renard nos dejara con el ojo cuadrado, Marie-Antoinette Katoto publicó su propio comunicado. Claro y conciso, la atacante del PSG dijo prácticamente lo mismo y manifestó que también se alejará de la Selección Femenil de Francia.

“Las palabras de nuestra capitana Wendie, me llevan a hablar de la situación en la selección. Los acontecimientos de 2019, la lesión de 2022 y los recientes eventos me muestran que ya no estoy en línea con la gestión del equipo de Francia y los valores transmitidos. Así que tomo la decisión de poner entre paréntesis mi carrera internacional hasta que se apliquen los cambios necesarios“.

Marie-Antoinette Katoto renunció Selección de Francia / @MarieKatoto

Por su parte, Kadidiatou Diani expresó que siempre apoyará a la Selección Femenil de Francia, aunque desde otra trinchera. Asimismo, aseguró que si llegan cambios al conjunto nacional, estará a disposición para volver a representarlo.

Comunicado de Kadidiatou Diani para renunciar a la Selección Femenil de Francia / @kady944

La postura de la Federación de Francia ante las renuncias a la selección femenil

La Federación Francesa de Futbol respondió al caos a través de un comunicado. Más allá de publicar una postura larga, se dio a conocer que no hay futbolistas que estén por encima de la Selección Femenil de Francia… ¿insinuarán que no habrá cambios?

“La FFF tiene conocimiento de las declaraciones de Wendie Renard, Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto. El Comité Ejecutivo, reunido el 28 de febrero, se hará cargo de la cuestión en esta ocasión. La FFF quiere recordar que ninguna individualidad está por encima de la institución Équipe de France“.

Las carencias del futbol femenil en general

No es la primera vez que hablamos de crisis, huelgas o renuncias en éste ciclo mundialista. Al menos 15 futbolistas de la Selección de España se alejaron de su escuadra por la falta de interés de la federación por mejorar sus condiciones.

Más adelante, la Selección de Canadá entró en huelga y encabezó protestas en la SheBelieves Cup por los recortes de presupuesto y apoyo. Otros países como Estados Unidos e Inglaterra se manifestaron con ellas; no obstante, estos ejemplos son el reflejo de la realidad del futbol femenil.

