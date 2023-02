El Mundial Femenil de 2023 parece estar a la vuelta de la esquina, pero la Selección de Canadá se encuentra en huelga contra su Federación. Ante la falta de apoyo y el recorte de presupuestos para el proyecto, las futbolistas decidieron no ir a las próximas concentraciones.

Estas incluyen partidos de preparación para la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda; sin embargo, las jugadoras y sus colegas del equipo varonil revelaron que los directivos canadienses siguen sin cumplir con negociaciones y acuerdos para impulsar a todas sus escuadras de manera igualitaria.

Mexsport

La postura de la Selección Femenil de Canadá

“La Selección Femenina de Canadá está indignada y preocupada por la noticia de los recortes a los programas de la selección para 2023. Nuestra preparación para la Copa del Mundo, y éxito, se ve comprometido por la incapacidad de Canada Soccer para apoyar a sus equipos nacionales.

“A pesar de nuestros logros históricos durante más de una década, nos dicen que no hay suficiente dinero para financiar adecuadamente nuestro programa y a nuestros equipos juveniles. Las selecciones nacionales no pueden ser las únicas luchando por el éxito. Fue suficiente hace mucho tiempo. No esperamos ni merecemos menos que ser tratadas con igualdad“.

@PlayersCanadian

Foto: Instagram (@jordynhuitema)

El respaldo de la Selección Varonil

Así como las futbolistas aseguraron que sus compañeros las respaldan, ellos respondieron de inmediato con su comunicado. En él no solo mostraron su apoyo, sino que también exigieron una respuesta inmediata por parte de la Federación de Canadá.

“Ahora sabemos que por la mala gestión económica y de otro tipo, la federación afirma que no tiene los fondos necesarios para proporcionar a las jugadoras de la selección femenina, las condiciones de trabajo y los partidos que necesitan para prepararse para el Mundial de 2023. Es indignante y exige una respuesta inmediata y urgente“.

Foto: Twitter (@MarkThEwizz)

Las figuras y campeonas olímpicas anuncian la huelga

Christine Sinclair, goleadora histórica de Canadá, y Janine Beckie dieron una entrevista a TSN para dar a conocer que no acudirán a las próximas concentraciones. Aunque estas incluyen uno de los torneos más conocidos en el futbol femenil, las futbolistas se refieren hasta entrenamientos y cualquier convocatoria.

“Desde este momento no entrenaremos, no asistiremos a concentraciones. No participaremos en ninguna actividad programada con la selección en un futuro próximo. Si llegamos al próximo jueves (16 de febrero) por la tarde y esto no se resuelve, no saltaremos al campo contra Estados Unidos en la SheBelieves Cup“, explicó Beckie.

Christine Sinclair y Janine Beckie, seleccionadas de Canadá / Agencia Mexsport

Canada Soccer respondió

A pesar de lo dicho por sus dos selecciones mayores, la Federación de Canadá aseguró apoyarlas por igual. El organismo publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, explicando que han logrado acuerdos y que replicarán el programa ‘Friends and Family’ para que las jugadoras vayan al Mundial 2023 con el apoyo de sus seres queridos.

“Canada Soccer tiene un historial comprobado de apoyo al fútbol femenino. La equidad salarial para nuestro equipo nacional femenino es el núcleo de nuestras negociaciones en curso. Este es cambio real, pero hay más por hacer. Queremos que esto se resuelva para nuestros dos equipos nacionales y para el futbol en Canadá“.

Captura de pantalla

Las negociaciones para lograr igualdad salarial

Esta no es la primera vez que se habla sobre el mal manejo en Canada Soccer. A mediados de 2022, ambos conjuntos nacionales abrieron una importante conversación para lograr la igualdad salarial; no obstante, el factor que retrasó las negociaciones fue precisamente la federación.

La selección varonil de Canadá incluso decidió no presentarse a jugar un amistoso contra Panamá, ¿la razón? Los directivos no se presentaron al diálogo. Por supuesto, tampoco diseñaron propuestas para negociar. Además, en aquel momento se exigía el presupuesto para que amigos y familia de los jugadores asistieran a Qatar 2022, que ahora se retoma para el Mundial 2023… o eso dicen.

Así que los conflictos con los directivos no son una novedad, mucho menos el desinterés y la gran incógnita es cómo le irá a Canadá en la próxima Copa del Mundo.

Agencia Mexsport