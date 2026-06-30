Lo que necesitas saber: Irán empató sus tres partidos en la fase de grupos en el Mundial

Después de 24 días, la Selección de Irán se despidió de Tijuana, la ciudad que los acogió antes y durante el Mundial y donde se alojó después de encontrar rechazo en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

La Selección de Irán quedó eliminada del Mundial después de haber empatado sus tres partidos de la fase de grupos, ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Con tres puntos en su sector, el conjunto asiático aún tenía esperanza de avanzar como uno de los ocho mejores terceros lugares, sin embargo, el presunto empate ‘pactado’ entre Austria y Argelia dejó a los iraníes fuera de la competencia.

Irán en el Mundial 2026 / Mexsport

Decenas de aficionados mexicanos despiden a Irán

Después de disputar su último partido del Mundial, contra Egipto, en Seattle, el 26 de junio, la Selección de Irán regresó a Tijuana a las 4:00 de la mañana del sábado siguiente debido a que las autoridades de Estados Unidos les impedía pernoctar en su territorio.

Este martes 30 de junio por la mañana, la Selección de Irán abandonó el hotel donde se concentraron a lo largo de su participación en el Mundial y desde muy temprano ya había aficionados mexicanos a las afuera del hotel para despedir a la comitiva iraní.

A group of Mexican and Iranian fans have gathered in front of the hotel where the Iranian national football team is staying to send them off.#TeamMelli are leaving for Iran after being eliminated from the 2026 World Cup.



Thank you Mexico for everything pic.twitter.com/oPW9rEcpqv — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 30, 2026

The Iranian national football team, which failed to advance to the FIFA 2026 World Cup Round of 32, left their hotel in Tijuana, Mexico, a few minutes ago. They are scheduled to fly to Istanbul and then catch a connecting flight to Tehran.



Thank you Mexico pic.twitter.com/KWRfvrDLwq — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 30, 2026

Así despidió #Tijuana, México a los jugadores de la selección de #Irán pic.twitter.com/4s96eElFoX — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 30, 2026

La Selección de Irán, así como varios periodistas de este mismo país, fueron trasladados al aeropuerto, donde tomaron un vuelo hacia Estambul, Turquía, y de ahí tomarán otro vuelo que hará conexión a Teherán, la capital iraní.

Irán se lleva a México en el corazón

A lo largo de su estadía en Tijuana, tanto jugadores como cuerpo técnico y hasta autoridades de Irán destacaron la calidez con la que fueron tratados en México.

“Les agradecemos tanto por el amor que nos dieron, sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y están las puertas abiertas para ustedes porque los queremos mucho“, dijo un miembro de la delegación de Irán.

“Lo de esta Copa del Mundo va a ser histórico en nuestras relaciones. Tuvimos esperanzas hasta último momento y nos vamos con la cabeza en alto”