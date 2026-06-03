Lo que necesitas saber: La Selección de Japón permanecerá en Monterrey hasta el 7 de junio y volverá antes del día 20 para su juego contra Túnez

La Selección de Japón llegó a México para cerrar su etapa de preparación rumbo al Mundial y pasará unos cuantos días en Monterrey, donde disputará el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo, el próximo 20 de junio.

El combinado nipón vivió parte del caos de la ciudad de Monterrey, ya que al llegar a la capital regia se encontraron con un poquito de tráfico, lluvia, sombreros y la bienvenida encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. ¡Ajua!

¡TREMENDA BIENVENIDA A LA SELECCIÓN DE JAPÓN, QUE LLEGÓ CON SOMBREROS!



Prensa y familias de origen nipón aguardaban para la llegada del representativo asiático a Monterrey y así los recibieron en su hotel de concentración



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¿Por qué Japón está en México?

La Selección de Japón tendrá su base mundialista en Estados Unidos, en concreto en Nashville, Tennessee, sin embargo, antes de arribar a dicha sede los jugadores y cuerpo técnico de Japón pasarán algunos días en Monterrey para aclimatarse a la altura y clima, además disputará un partido amistoso contra el equipo Sub 19 de Tigres.

Durante su estancia en Monterrey, la Selección de Japón contará con un plan de vigilancia permanente para garantizar la seguridad y a su llegada el autobús que lo llevó a su hotel de concentración fue custodiados por unidades y elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal.

La Selección de Japón permanecerá en Monterrey hasta el 7 de junio, antes de viajar a Nashville, para preparar el juego de su debut, frente a Países Bajos, el 14 de junio, en Arlington.

La Selección de Japón en Monterrey

Japón jugará el partido mil de los Mundiales en Monterrey

Después de su juego contra Países Bajos, Japón volverá a Monterrey para encarar el partido número mil en la historia de los Mundiales, contra Túnez, el 20 de junio, así que su estancia desde ahora en Nuevo León también tiene el objetivo de conocer la sede de su segundo juego en el Mundial.

Japón, que quedó ubicado en el sector F, cerrará la fase de grupos contra Suecia el el 25 de junio, en Arlington.