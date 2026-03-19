Lo que necesitas saber:

Japón y Túnez jugarán en Monterrey el 20 de junio

El próximo 20 de junio, Monterrey será sede del partido número mil en la historia de los Mundiales, y se festejará con el partido del Grupo F, entre Japón y Túnez, en el Estadio de Rayados, así que se van preparando algunas cositas, y Jorge Campos se está involucrando. 

Resulta que el ‘Inmortal’ es parte de una colaboración entre FIFA y Netflix, que involucra especialmente a One Piece, uno de los mangas más populares y mediáticos que empezó a publicarse en Japón en los años 90, y que ha sido adaptado a otros formatos. 

Póster segunda temporada One Piece
Póster oficial @onepiecenetflix vía X

FIFA y One Piece se unen para el partido número mil en la historia de los Mundiales

Netflix, por ejemplo, se llevó una de estas adaptaciones a una serie, la cual va por su tercera temporada. One Piece se centra en la historia de Monkey D. Luffy, un joven pirata que cuenta con la capacidad de estirarse como si su cuerpo estuviera hecho de goma. 

Este personaje es interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, quien comenzó a calentar el partido número mil en la historia de los Mundiales junto a Jorge Campos, a través de una dinámica y una invitación para que el actor sea quien le dé la bienvenida a los aficionados nipones.

“Quiero hacerte una propuesta: que recibas a todos los japoneses y vayamos al partido, en Monterrey, el partido número mil…. tienes que recibir a los japoneses para que ganen”.

El equipo ideal de Jorge Campos con personajes de One Piece

Jorge Campos construyó su alineación ideal con cinco personajes en el terreno de juego, mientras que dejó tres en la banca y al tierno Chopper lo eligió como mascota de su equipo: 

@netflixlatdeportes El próximo Rey de los Piratas y la Leyenda de @fifaworldcup… ¿¡JUNTOS!? Iñaki Godoy y Jorge Campos nos comparten cuál sería su equipo de Fut-5 ideal con personajes de One Piece. No te pierdas la segunda temporada de 'One Piece' ya disponible, SOLO EN NETFLIX y el inicio de la #FIFAWorldCup2026 el próximo 11 de junio #NetflixDeportes #JorgeCampos #IñakiGodoy #Futbol ♬ original sound – NetflixLat Deportes
  • Delantera: Miss Wednesday
  • Delantero: Zoro
  • Medio campo: Sanji
  • Defensa: Nami
  • Portera: Miss All Sunday

    Mascota
    Chopper
  • Banca
  • Usopp
  • Mr. 3
  • Smoker

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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