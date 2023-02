México hizo historia en el premundial de las Américas rumbo al Mundial de basquetbol, luego de conquistar su boleto a la Copa del Mundo, luego de vencer al anfitrión Uruguay 69-82 en la ciudad de Montevideo, por lo cual veremos a los 12 Guerreros en el torneo que se disputa del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia.

México terminó el premundial con ocho triunfos y cuatro derrotas durante el proceso de calificación, con lo cual se instaló en el tercer lugar del Grupo F, en el que también se calificaron Estados Unidos y Puerto Rico en los dos primeros lugares, respectivamente. Brasil, que quedó tercero, también calificó como el mejor cuarto lugar de entre todos los grupos.

Son siete las selecciones calificadas en el continente americano y ahora sí, el 2023 será un año importante para el basquetbol mexicano.

Especial

¿Por qué es importante la calificación de México al Mundial de Basquetbol?

La calificación es importante e histórica porque es la segunda vez que México va al Mundial en casi 50 años y la primera que califica deportivamente. La última vez que los 12 Guerreros fueron al Mundial fue en España 2014, edición a la cual acudió porque Panamá fue descalificado por problemas de su federación, la cual fue intervenida por el gobierno de ese país.

La FIBA anuló la calificación de Panamá en 2013 y con ello se abrió una ventana para el equipo mexicano. De esta manera, se puede decir que la calificación del 2023 es la primera por méritos deportivos desde 1974.

Especial

Una nueva generación del basquetbol mexicano

El equipo que dirige Omar Quintero representa una nueva generación y está compuesto por jugadores experimentados y jóvenes que tienen algo en común: no han jugado en la NBA.

En los últimos años se ha hablado mucho de Juan Toscano, quien en 2022 se convirtió en el primer mexicano en ganar un título en la NBA, sin embargo el ahora jugador del Jazz de Utah no forma parte de este equipo ni de este proceso, en el que sí destaca Gael Bonilla, originario de Ecatepec, Estado de México.

Bonilla se formó en la escuela del Barcelona, en España, y regresó a México para jugar con Capitanes, el equipo mexicano que compite en la NBA G-League, que fue el escalón que en su momento le abrió las puertas a Toscano en la NBA.

“No sé cómo expresar la emociones que me trajo saber que México está de nuevo en un Mundial, fue un proceso que se empezó en 2021 y saber que logramos el objetivo es una de las mayores satisfacciones del mundo, gracias a compañeros y amigos de la selección y a todo el staff por qué somos una gran familia”, compartió Bonilla, que está hecho un jugdorazo.

Armonía después de tiempos turbulentos dentro de la Selección Mexicana

Por varios años, la Federación Mexicana de Basquetbol ha sostenido diferencias con CONADE y con la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA), que suspendió a la federación mexicana por incumplimiento de sus estatutos.

Tras esta situación, las ligas más importantes de basquetbol en México pidieron ayuda a la FIBA y se organizaron para realizar un calendario coordinado para que los jugadores de la selección tuvieran más juegos y que de esta manera pudieran prepararse mejor. La intención era demostrar ante la FIBA que había disposición de resolver el conflicto.

Además, al interior de la selección hubo conflictos durante el torneo preolímpico, tras la salida de Juan Toscano a medio torneo. Gustavo Ayón criticó al entonces jugador de los Warriors por las condiciones que exigía para jugar con México.

Juan Toscano deja a Lakers y jugará con el Utah Jazz/Getty

“Cuando yo estaba en la NBA, igual que Jorge Gutiérrez, nosotros pagábamos nuestros boletos de avión. No pensábamos en pedir un viaje para nuestras esposas o novias. Esos detalles no son aceptables. Todos nos involucramos en buscar respaldo, porque Conade y las entidades de gobierno no nos apoyaron”, dijo Ayón en 2021.

Desde ese entonces Toscano no ha formado parte de la Selección Mexicana, mientras que Ayón se retiró, por lo cual este conflicto se quedó en 2021.

México conocerá su suerte en el Mundial de Basquetbol en los próximos meses, pero de entrada esto pinta para un nuevo futuro del basquetbol mexicano. ¿Llevarías a Juan Toscano?