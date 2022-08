La Selección Mexicana de futbol americano femenil, llegó a Finlandia apenas a tiempo para jugar su segundo partido del Mundial, contra Australia, luego de perderse el debut ante Gran Bretaña. El grupo completo del representativo mexicano llegó a la sede del torneo prácticamente con una semana de retraso tras una serie de irregularidades, mismas que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), César Barrera, intentó explicar en una conferencia de prensa, misma que intentó abandonar.

Berrera compareció ante los medios de comunicación en las instalaciones del CNAR, donde las jugadoras habían estado concentradas desde el domingo 24 de julio. En el lugar, algunas jugadoras realizaron transmisiones en vivo el viernes 29 de julio para mostrar lo qué pasaba en en ese momento en un encuentro con el directivo, a quien las jugadoras mostraban opciones de viaje.

Al respecto, César Barrera aseguró que si bien hay un código de conducta respecto al uso de redes sociales, no considera de momento una sanción a las jugadoras y tampoco vetarlas de la Selección una vez que termine la participación de México en el Mundial, sin embargo pidió a las jugadoras moderación.

“No estamos pensando en eso (una sanción), es su opinión y respetamos el derecho a la libertad de expresión, lo que pedimos es que moderen lo que hacen. Un veto como ta no es algo en lo que que yo esté pensando, solo que se midan, que cuiden lo que están etiquetando, a veces están etiquetando a muchas organizaciones que en vez de beneficiar están cerrando puertas”, dijo el directivo, quien intentó abandonar la conferencia antes de tiempo, por lo cual los reporteros en el lugar, algunos muy molestos, se acercaron hasta él para obtener respuestas.

¿Quién tuvo responsabilidad en el retraso de las jugadoras en el Mundial?

César Barrera comenzó la conferencia de prensa en la que estableció que el dinero nunca fue impedimento para que las jugadoras pudieran viajar, incluso detalló que se tenía contemplado un presupuesto de 2.5 millones de pesos para la selección, contemplando vuelos de ida y vuelta, así como hospedaje y alimentos.

Al comprar los vuelos de última hora, incluso después del día y hora original del primer partido de México, la cifra se elevó a más de cinco millones de pesos, de modo que manifestó que la federación no se negó a realizar el viaje.

Barrera indicó que la federación intentó adelantarse con el presupuesto y compartirlo ante la CONADE, cuando ésta lo pidiera, sin embargo, aseguró que CONADE no cuenta con un periodo específico para liberar presupuestos y al no contar con el dinero no se pudieron comprar los vuelos a tiempo. “Nos costó más trabajo hacerlo mal, que hacerlo bien”, dijo.

¿Entonces es culpa de CONADE?

Justo esa fue la siguiente pregunta y ahí el directivo no dio una respuesta clara. “No es de CONADE, el problema es que no había espacios aéreos”.

“Cuando empiezas a buscar el lunes, claro que no vas a encontrar espacios”, respondió uno de los reporteros.

“Nuestras chicas están viajando gracias al dinero de CONADE, todo está pagado por CONADE”, indicó Barrera.

Cabe recordar, que dicho organismo publicó un comunicado en el que esstablece que “las Federaciones Deportivas Mexicanas, de disciplinas convencionales y adaptadas; son las responsables de toda la gestión y logística para que un representativo nacional participe en alguna competencia nacional o internacional, dentro del ciclo olímpico, al margen de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos”, estableció el 29 de julio.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) comunica:



? https://t.co/35Ifbmd4K1 pic.twitter.com/9wH6NSm8Bd — CONADE (@CONADE) July 29, 2022

Posible sanción a México por retraso

Tras el retraso de la Selección Mexicana y no presentarse al partido contra Gran Bretaña después de que éste fuera aplazado hasta en dos ocasiones, la Federación Internacional de Futbol Americano podría sancionar a la federación mexicana en otras competencias internacionales.

Sin embargo, Barrera dijo que las sanciones por lo general se dan cuando un equipo no hace nada para presentarse en un torneo, pero argumentó que en este caso se agotaron las opciones y es por ello que las jugadoras está en Helsinki para disputar la segunda ronda del torneo. “No las mandamos por lo de las sanciones, ellas están allá porque quisieron viajar”.

Jugadoras tendrán derecho a réplica cuando vuelvan a México

César Barrera garantizó que las jugadoras mexicanas cuentan con el vuelo de regreso a México, el cual se estima para el 8 de agosto, pero no aseguró que las jugadoras viajen en ruta directa y tras la serie de irregularidades, las jugadoras tendrán derecho a réplica, “aquí o a ver en qué espacio”.

“Les haremos un foro para que ellas den su punto de vista para que puedan expresar lo que tengan que expresar, incluido lo que he dicho hoy”.