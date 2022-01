Chale: Semifinal de la Carabao Cup entre Arsenal y Liverpool se pospone por COVID-19

El COVID-19 vuelve a hacer de las suyas, aunque realmente no ha dejado de ser tema en el mundo. En Inglaterra, el futbol ha sido de los que más a sufrido nuevamente por el virus, pues se han tenido que posponer varios partidos, entre ellos una semifinal de Carabao Cup.

La Carabao Cup está en su parte final del torneo y son cuatro los equipos que están buscando su lugar en la final. Tottenham y Chelsea se enfrentarán este 5 de enero en la ida de una de las semifinales, la otra semifinal estaba pactada para jugarse este 6 de enero entre Arsenal y Liverpool.

Desafortunadamente, el COVID-19 impidió que fuera así, porque el Arsenal vs Liverpool no se podrá jugar en la fecha pactada y todo debido al virus. Gunners y Reds tendrán que posponer su semifinal de ida y no pasará mucho para que se enfrenten.

Arsenal ya tenía todo listo para recibir al Liverpool en el Emirates Stadium, pero confirmó en un comunicado la desafortunada noticia. Además, anunció que los aficionados no deben de preocuparse porque los boletos que servirían para el partido que se jugaría este 6 de enero, servirá para la nueva fecha.

¿Por qué se reprograma el encuentro? Sí, por el COVID-19, pero la razón es un brote de contagios en el Liverpool, que desafortunadamente tiene varios positivos en su plantilla y para evitar propagación de contagios, además de que los Reds no tienen tantos efectivos para afrontar el partido.

¿Cómo quedan las semifinales de la Carabao Cup?

Todo el programa de las semifinales de la Carabao Cup cambió por el COVID-19, por lo menos entre el Arsenal vs Liverpool porque el Tottenham vs Chelsea, no cambia en absolutamente nada. Sólo habrá unas semanas de retraso.

La semifinal de ida se jugará el 13 de enero en el estadio Anfield, cuando inicialmente estaba programado que los Reds cerrarían la llave en casa, pero debido al brote de COVID-19, esto no será así, por lo menos no son todas malas noticias para el Arsenal.

Emirates Stadium será el estadio para la vuelte este 20 de enero, así que, conoceremos al rival que se enfrentará al ganador de los Spurs vs Blues.