Lo que necesitas saber: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados son los cuatro equipos que disputan las semifinales de la Liguilla.

Primer episodio de las semifinales de la Liguilla de la Liga MX y, aunque uno de los cuatro equipos logró llevarse la victoria (Rayados de Monterrey), fue de local y por la mínima diferencia… así que no puede decirse que su pase a la final está definido.

Alexis Vega / Fotografía @Toluca

Tigres sacó el empate de Ciudad Universitaria

En áspero juego, el club regio se fue al frente con gol de Ángel Correa al 61′. Pero el gusto duró poco menos de 15 minutos, porque al 76, el árbitro marcó penal y, en el arco donde hace unos días falló Chicharito, Matías Fernández no perdonó y anotó para el empate que deja esta llave de semifinales 1-1.

Matías Fernández, Cruz Azul / Foto: @LigaBBVAMX

Rayados irá con ligera ventaja al Nemesio Díaz

Los de Monterrey hicieron valer su condición de local y, con gol de Berterame que bien pudo ser calca de aquel que eliminó al América, dejó el marcador 1-0. El gol se marcó al 39′ y, aunque hubo más oportunidades, ninguno de los dos equipo le movió al resultado final.

¿Dónde y cuándo se jugarán las semifinales de la Liguilla?

Nada para nadie. Para clasificar, el Cruz Azul necesita ganar sí o sí, mientras que a Tigres le basta con el empate. Por su parte, Toluca tiene que imponerse en casa… con un gol estaría dentro.

Para ver los juegos de vuelta que prometen ser unos partidos imperdibles, estas son las fechas y horarios:

Toluca vs Monterrey: Sábado 6 de diciembre a las 19:00 hrs. (transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes)

Sábado 6 de diciembre a las 19:00 hrs. (transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes) Tigres vs Cruz Azul: Sábado 6 de diciembre a las 21:10 hrs. (TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes)

Así llegaron los equipos a semifinales

El líder de la competencia general, Toluca, no tuvo mayor problema para dejar fuera a Juárez. Mientras que en el juego de ida se tuvieron que aplicar un poquito, para una remontada de 2-1, en el juego de vuelta los diablos rojos sólo estuvieron a la expectativa de lo que hiciera el contrincante y eso dejó un poco emocionante 0-0… quedó 2-1 el global.

Los Diablos de Toluca // Foto:Toluca FC

Los Xolos de Gil Morita dieron un partidazo en el juego de ida contra Tigres: 3-0 dejaron el marcador. Parecía definitivo… sin embargo, en el juego de vuelta, el club regio sacó el “fuaaa” y arrolló a los dirigidos por El Loco Abreu: 5-0… 5-3 el marcador global, a favor de Tigres.

Foto: MexSport

América y Chivas fuera con finales de infarto

Ni con un 2-0 en contra, la afición del América daba por muerto a su equipo. Y casi se lograba una nueva y emocionante remontada… bueno, en el juego de vuelta las Águilas lograron empatar el global y, con eso y su mejor posición en la tabla, tenían para garantizar el boleto a semifinales.

Sin embargo, con gol al minuto 93’ de Germán Berterame, Rayados calló a todo el estadio Ciudad de los Deportes (y a toda una afición que ya festejaba entonando “Mi mayor anhelo): 2-1 marcador final del partido a favor del América… pero 3-2 el global, pasó Rayados.

La llave de los cuartos de final que más expectativas generó… pero que, en el juego de ida, nomás dejó a todos con hartas ganas de dormir. Luego de un marcador 0-0 en el primer encuentro, Cruz Azul y Chivas definieron todo el estadio Olímpico Universitario… y los del Rebaño Sagrado tuvieron todo para llegar a semifinales, sin embargo, el villano de la historia fue El Chicharito Hernández.

Siempre arriba en el marcador –primero 1-0, luego 2-1– los dirigidos por Milito tuvieron al minuto 80 la oportunidad de dejar en la lona a Cruz Azul, con un penal a favor tras una falta en el área sobre Sandoval. Para resarcir una mala temporada, para quedar como el héroe de la historia…quién sabe, pero Chicharito cobró en lugar de Luis Romo: el resultado, el balón en tribuna. Con el empate 2-2, Cruz Azul tenía para llegar a semifinales, pero enmarcó su pase con un golazo al 97’ de Carlos Rodríguez.