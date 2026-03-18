Lo que necesitas saber: El reglamento de la Copa Africana establece que, si un equipo abandona la cancha durante un partido, queda automáticamente eliminado del torneo.

El Gobierno de Senegal no está nada contento con la decisión de la Confederación Africana de Futbol de darle la copa Africana a Marruecos. Advirtió que van a apelar la decisión ante los tribunales internacionales correspondientes.

Y eso no es todo, también exigen que se inicie una investigación sobre presunta corrupción dentro de la CAF. Dicen que no van a permitir que despojen a Senegal de un título que ganaron legítimamente.

Fotografía @GaindeYi vía X

Senegal apelara decisión de la CAF

De acuerdo con el gobierno de Senegal, la CAF dejó en evidencia su poca credibilidad al darle la copa Africana de Naciones a Marruecos. Pues, para ellos, no tienen justificación ‘real’ para quitarles el triunfo. Al contrario, aseguran que se trata de una decisión ‘flagrantemente ilegal e injusta’.

“Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF. Además, Senegal recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia”.

El gobierno señala que todo se trata de una ‘interpretación errónea del reglamento’, por lo que piensan pelear en los tribunales, como lo hicieron en la cancha, para defender su título.

“Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta. Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales”.

Comunicado @GouvernementSN vía X

¿Qué dice el reglamento de la Copa Africana?

La CAF tomó la decisión, casi dos meses después, de quitarle la Copa Africana de Naciones a Senegal por abandonar unos minutos el partido, luego de que les marcaron un dudosísimo penal.

Si bien la decisión llegó varios meses tarde, en el reglamento del torneo sí se establece que aquel equipo que abandone un partido durante unos minutos quedará eliminado definitivamente y automáticamente será el perdedor del partido por marcador de 3-0.

Artículo 82. Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el campo antes de la finalización del encuentro sin autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición. Lo mismo se aplicará a los equipos previamente descalificados por decisión de la CAF.

Artículo 84. El equipo que infrinja lo dispuesto en los artículos 82 y 83 quedará eliminado definitivamente de la competición. Este equipo perderá el partido por 3-0, salvo que el rival haya obtenido un resultado más favorable en el momento de la interrupción del encuentro; en tal caso, se mantendrá el resultado. El Comité Organizador podrá adoptar otras medidas.

Ya veremos en qué para todo esto, pero en algo que tiene razón Senegal, es que la credibilidad de la CAF salió del chat. Pareciera que su única intención era que Marruecos, país sede del torneo, se quedará con la copa, ya sea en la cancha o en los escritorios.