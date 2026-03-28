Lo que necesitas saber: La Federación Senegalesa presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras la decisión de la CAF.

Esto no le va a gustar nadita a Marruecos ni a la Confederación Africana de Futbol. Resulta que Senegal aprovechó su vista al Stade France para presumir la Copa Africana y recordarle al mundo que ellos son los campeones, a pesar de la decisión de la CAF.

Digamos que es un clarísimo mensaje de que en Senegal no están dispuestos a renunciar a su campeonato. Ya veremos que dice la CAF o la propia Selección de Marruecos después de esto.

Fotografía Fotografía @GaindeYi vía X

Senegal presume la Copa Africana

La Selección de Senegal se llevó la Copa Africana hasta el Stade de France, para su partido amistoso contra Perú. Y antes del arranque del juego, decidieron tomarse unas fotos con su trofeo, ese que según la CAF ahora le pertenece a Marruecos.

Miren nada más lo que fue ese momento, con video y todo.

Recordemos que la CAF decidió quitarle la copa a Senegal tras abandonar la cancha durante varios minutos en la final contra Marruecos, algo que claramente esta prohibido en el reglamento.

“Artículo 82. Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el campo antes de la finalización del encuentro sin autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición“.

Fotografía @GaindeYi vía X

Sin embargo, a pesar de la decisión, la Federación Senegalesa no se quedó con las manos cruzadas y presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAS. Y no solo eso, también exigieron que se abriera una investigación dentro de la CAF por presuntos actos de corrupción.

El 17 de marzo, la CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana y casi un mes después de aquel anuncio, el trofeo sigue en poder de Senegal, el equipo que se ganó en la cancha el derecho de tenerlo.