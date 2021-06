Sergio Ramos en su despedida del Real Madrid: “Acepté la oferta, pero me dijeron había caducado”

Una leyenda del Real Madrid dijo adiós después de 16 años con el equipo, Sergio Ramos tuvo la fortuna de tener una despedida del equipo porque algunos otros jugadores que marcaron historia, se fueron por la puerta de atrás como Cristiano Ronaldo.

Desde su llegada en 2005, fue uno de los jugadores que Florentino Pérez, presidente del equipo, se encargó de proteger y tuvieron una relación padre-hijo, pero todo cambió y aunque no sabemos cuándo sucedió, la relación entre Sergio Ramos y Florentino, ya no fue la misma.

En su acto de despedida, Sergio Ramos tomó la palabra para hablar de sus últimos meses como madridista: “Me hubiese gustado seguir aquí y tener más estabilidad de contrato como han tenido otros. Hubiese firmado estar lesionado seis meses y vivir 16 años de alegría. El Madrid siempre será mi casa“.

En palabras de Sergio Ramos, él quería continuar con el equipo, aunque la oferta de Florentino y el Madrid ya no seguía en pie: “En las últimas charlas, acepto la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado“.

¿Qué deja Sergio Ramos en el Real Madrid?

Un histórico del Real Madrid y para algunos de los aficionados, el mejor defensor central en la historia del equipo, además uno de los más ganadores de títulos con 22, sólo atrás de un tal Paco Gento, que tiene 24.

Con el Real Madrid ganó 4 Champions League, siendo protagonista en 2 de ellas con goles, de hecho, fue el artífice de la décima con un gol pasados los 90 minutos contra el Atlético de Madrid un 24 de Mayo de 2014. También podemos contarle 5 ligas de españa, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España y 4 Mundiales de Clubes.

Una pregunta obligada de la prensa fue si le gustaría volver algún día: “Por supuesto. Ha sido la etapa más maravillosa de mi vida. No me he pasado el juego porque esto no ha terminado, pero he conseguido muchísimos títulos. Hubiese firmado una y mil veces. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida“.

La polémica de la salida del defensor

El tema de la renovación de contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid, fue de casi año y medio, hasta que por fin se tomó una decisión y fue la de que el defensor no sería más jugador del club merengue.

Después de varios meses de negociaciones fallidas y no alcanzar un acuerdo, el capitán del Real Madrid dijo adiós del equipo, no sin antes aclarar aquella frase de “planifica sin mí que le dijo a Florentino: “No fue un no rotundo, solo a una propuesta que había sobre la mesa. Si dije que se planificara sin mi, pero fue en una negociación independiente“.

A pesar de que en los últimos meses, la relación con Florentino Pérez por la negociación se ensució un poco, no le guarda rencor: “Lo que tenía que decir, ya lo he dicho. Todo lo sabe de mi boca el presidente. Florentino me hizo cumplir un sueño y ganar todo lo que hemos ganado. Me quiero quedar con eso“.

¿Cuáles son los posibles destinos de Sergio Ramos?

Ya que es un agente libre, varios de los equipos se están relamiendo los bigotes para hacerse con los servicios de Sergio Ramos, aunque no todos podrán pagar la cantidad de euros que cobra el central por año jugado.

PSG es uno de los que ha levantado la mano, en realidad los parisinos parece que quieren a todos los jugadores, pero ha mostrado interés en Sergio Ramos desde los rumores sobre su no renovación y no le caería mal un central de experiencia, pues tras la salida de Thiago Silva, ese lugar está vacante.

Desde Inglaterra, los equipos de Manchester también han levantado la mano en estos meses con Sergio Ramos. Manchester United no tiene una defensa tan solida y caería de maravilla con los ‘Red Devils’. En el City, Guardiola le abriría las puertas, pero no tendría un lugar asegurado, porque el nivel de sus zagueros es muy alto y tendría que competir el puesto.

Pero quién mejor para hablar de su futuro, que el mismo Sergio Ramos, pero dejó en claro al equipo que no iría: “No hemos pensado en ningún momento nada con ningún equipo. A partir de ahora buscaremos una buena opción para mi. El Sevilla es mi segundo club, pero a día de hoy no contemplo esa opción, igual que ellos tampoco. ¿Ir Barcelona? Es un no rotundo. Como el Bernabéu de grande“.