Sergio Ramos queda fuera de la selección española; no va a la Eurocopa 2020

11 de junio es la fecha marcada para el comienzo la Eurocopa 2020 y varias de las selecciones participantes ya están anunciando a sus equipos que representarán a los países en la competición, sorpresas como el regreso de Benzema con Francia ha sido grato para el futbol, pero no todas son buenas nuevas, Sergio Ramos no va a la Euro.

Sí, la máxima competición de UEFA a nivel de selecciones no tendrá a Sergio Ramos, el defensor del Real Madrid se perderá su cuarta participación en el torneo, desde que comenzó su aventura con España para la edición de 2008 y después de haber ganado 2 veces el torneo.

No ha sido un año fácil para Sergio Ramos, pues las lesiones han atacado constantemente al futbolista y no ha podido desarrollar el mejor futbol que tiene, es por eso que Luis Enrique, DT de la selección española, decidió no tomarlo en cuenta en su plantilla para la Eurocopa 2020.

Sergio Ramos se había perdido los últimos partidos de La Liga con el Real Madrid y no pudo estar en el cierre de torneo debido a las lesiones, de hecho, en la última convocatoria que tuvo con la selección de Luis Enrique, regresó lesionado al Real Madrid.

España tendrá de rival a la selección de Polonia de Robert Lewandowski, la Eslovaquia de Skriniar, defensor campeón en Italia con el Internazionale y Suecia, que no podrá contar con Zlatan Ibrahimovic por lesión, y debutará el lunes 14 de junio a las 2:00pm.

Adiós Sergio Ramos, hola Aymeric Laporte

Una de los secretos a voces en la selección española se confirmó, pues Aymeric Laporte fue convocado para la selección española. En las últimas semanas se había hablado de que el defensor del Manchester City podría ser convocado a la selección, tras recibir la nacionalización.

De nacimiento es francés, pero nunca había sido convocado por Didier Deschamps para representar los colores del país galó, pero afortunadamente para él, Luis Enrique sí lo tomó en cuenta para formar parte de su plantilla y que se puede inferir que tomó el lugar de Sergio Ramos.

La selección española que irá a la Eurocopa

Atrás quedaron las selecciones comandadas por equipos de La Liga, en la que había mayoría de jugadores del Real Madrid y del Barcelona, además de que España está tomando el recambio generacional tras conseguirlo todo de la mano de Iker Casillas, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, líderes de aquella selección.

Un dato curioso que deja esta convocatoria por parte de Luis Enrique, es que ningún jugador del Real Madrid fue tomado en cuenta para formar parte de la lista de 24 jugadores, ni Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Isco o Marco Asensio pudieron llegar a la lista final.

Es por eso que Luis Enrique trató de formar una selección con lo mejor disponible para la Eurocopa 2020 y algunos de los convocados desplegó su mejor futbol en Inglaterra y también hubo algunas sorpresas con los que se quedaron fuera, pues el talento que tiene España no es para menos y no podía llevar a todos.

Además de Sergio Ramos, Kepa Arrizabalaga fue uno de los que se quedó fuera del equipo y su lugar fue tomado por Robert Sánchez del Brighton. Luis Alberto de la Lazio, quien tuvo una excelente temporada con el equipo de la capital italiana, también se quedó fuera y finalmente Iñaki Williams, delantero y goleador del Ahtletic de Bilbao, quien parece no convencer a Luis Enrique.

Sin más ni mas, aquí te presentamos la lista completa de jugadores seleccionados por Luis Enrique, que irán a la Eurocopa 2020 en busca del tercer título para España:

Lista de España para la Eurocopa 2020

Unai Simón – portero – Athletic de Bilbao

David De Gea – portero – Manchester United

Robert Sánchez – portero – Brighton

José Gaya – defensa – Valencia

Jordi Alba – defensa – Barcelona

Pau Torres – defensa – Villarreal

Aymeric Laporte – defensa – Manchester City

Eric García – defensa – Manchester City

Diego Llorente – defensa – Leeds United

César Azpilicueta – defensa – Chelsea

Marcos Llorente – defensa – Atlético de Madrid

Sergio Busquets – mediocampista – Barcelona

Rodri Hernández – mediocampista – Manchester City

Pedri González – mediocampista – Barcelona

Thiago Alcántara – mediocampista – Liverpool

Koke Resurrección – mediocampista – Atlético de Madrid

Fabián Ruiz – mediocampista – Napoli

Dani Olmo – delantero – RB Leipzig

Mikel Oyarzabal – delantero – Real Sociedad

Álvaro Morata – delantero – Juventus

Gerard Moreno – delantero – Villarreal

Ferran Torres – delantero – Manchester City

Adama Traoré – delantero – Wolverhampton

Pablo Sarabia – delantero – PSG