Checo Pérez se ha convertido en una de esas figuras del deporte mexicano que todos amamos. Se rifa, pone en alto el nombre de México y está orgulloso de su tierra. Su único defecto, para muchos, es su amor incondicional por las Águilas del América.

Seguro eso es algo que ya sabías muy bien. El piloto de Red Bull es fiel aficionado de las ‘poderosas’ con todo y que nació en Guadalajara, tierra de las Chivas.

Bueno, como todo tiene una explicación, acá tenemos la de cómo fue que siendo tapatío se volvió azulcrema de corazón. Checo Pérez explicó lo anterior y también nos enteramos de su sufrimiento cuando América quedó eliminado de la Liga MX pese a tener la 14 en las manos.

Y es que como seguro recordarás, los rumores decían que con eso de que el Gran Premio de México se celebró el mismo día que la final de vuelta de la Liga MX, el plan era que Checo Pérez estuviera en el Estadio Azteca si las Águilas llegaban a la disputa por el título.

Pero tanto el tapatío como todos los americanistas vieron caer esa ilusión cuando el gol de Henry Martín fue anulado por fuera de lugar. América quedó eliminado en semifinales ante Toluca, una herida que todavía no sana y que los memes no perdonaron.

Pero bueno, el punto es que Checo Pérez demostró que es águila de corazón porque se dio tiempo de ver el partido desde el hotel donde se quedó previo al Gran Premio de Estados Unidos. Según reveló la nueva serie que lleva su nombre, la cual se estrenó este 4 de noviembre en Star+, el mexicano no tuvo más para decir que un sonoro “qué mala suerte” al ver caer a los de Coapa.

En la misma serie, el piloto mexicano de Red Bull recordó que su amor por el América surgió, además de su admiración por ‘Bam Bam’ Zamorano, porque veía los partidos de las Águilas junto a sus primos mientras el rebaño nomás no le llamaba la atención, por lo que elegir entre los dos grandes del futbol mexicano fue fácil.

“Con unos primos empezamos a ver al América, Chivas no me atraía… fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América”, señala Checo en la serie. “Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije ‘también quiero ese número’. Siempre he usado el ‘11′ y mi correo todavía lo tengo con un 11″,