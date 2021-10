¡Atlanta Braves huele a campeón! ¿Qué equipos han remontado un 3-1 en la Serie Mundial?

La Serie Mundial ya huele a campeón. Los Houston Astros ganaban el cuarto juego hasta la sexta entrada, pero los jonrones de Jorge Soler y Dansby Swanson dieron vuelta a la pizarra para los Atlanta Braves y este domingo 31 de julio podríamos tener campeón.

Los Braves dejan la serie 3-1, de modo que están a sólo un juego para coronarse como los nuevos reyes de la MLB después de 26 años, mientras que los Astros están obligados a ganar el quinto juego, de nueva cuenta en calidad de visitante, para mantenerse con vida y llevar la serie de regreso a casa.

La única victoria de los Astros ha sido la del segundo juego, en el cual el mexicano José Urquidy se quedó con el triunfo aunque no tuvo participación en este juego.

Houston le puso números a la pizarra cuando Carlos Correa le abrió la puerta a José Altuve en la primera entrada, pero los Astros comenzaron a creer en la cuarta, cuando el propio Altuve conectó el primer jonrón de la noche, con el cual las cosas se pusieron 2-0.

Pero los Braves dieron señales de vida dos episodios más tarde, con un sencillo de Austin Riley que impulsó la carrera de Edie Rosario, y lo mejor llegaría en la séptima escena.

Primero Dansby Swanson le conectó un jonrón a Cristian Javier por el jardín derecho y luego Jorge Soler lo sentenció con el segundo jonrón para los Braves y el tercero de la noche.

