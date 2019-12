Sin subcampeón, el peor del año y los que 'se aferran': 7 puntos para resumir la Semana 16 de la NFL

Se terminó la Semana 16 de la NFL. Siete días más y ya sabremos cómo se jugarán los playoffs, de cara al Super Bowl en Miami.

Los Redskins dejaron ir la oportunidad de no ser los peores de la División Este. Le’Veon Bell cobró venganza ante los Steelers y las Eagles dieron un golpe de autoridad. Por eso acá te vamos a resumir la Semana 16 de la NFL en 7 puntos.

Los Raiders parecen tener un camino muy complicado de cara a los playoffs pero el equipo de Derek Carr llegará con vida a la última semana de la NFL.

Cerrarán enfrentando a los Denver Broncos y más allá de que parece un encuentro fácil, necesitan que los Ravens le ganen a los Steelers, los Texans a los Titans y los Colts a los Jaguars… sí, por ese último partido en Oakland, que terminaron remontando los de Jacksonville.

Ya sólo falta una semana para que termine la temporada regular de la NFL y ya sabemos quien será el peor equipo de todo el año, y por lo tanto el que tenga la primera selección del Draft del 2020.

Se trata nada más y nada menos que de los Cincinnati Bengals. El equipo comandando por Andy Dalton ya sólo aspira a terminar la campaña con marca de 2-14, tras caer otra vez en la Semana 16 de la NFL, y eso, si pueden derrotar a los Browns en el cierre de la campaña.

Los playoffs de la NFL no contarán con el actual subcampeón del futbol americano, luego de que los Rams quedarán eliminados de la postemporada al caer en un partidazo ante los San Francisco 49ers en la Semana 16 de la NFL.

Los Rams estaban obligados a ganar en el Levi’s Stadium para mantenerse con vida y seguir peleando por un lugar como comodín, siempre y cuando los Vikings no ganaran ante los Packers.

“Disappointing year, but we’ve got one more game. Finish on a good note, having a winning season.”

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 23, 2019