¡Alguien quiere pensar en todo el daño que causa jugar a las 12 de la tarde! (y sí, hablamos de Toluca y Pumas) y es que varios estudios han demostrado que la larga exposición al sol provoca, en el peor de los casos, cáncer en la piel.

De hecho la FIFA estableció, hace unos años, en su reglamento que los partidos de nivel internacional no deben de jugarse antes de las 16:00 horas, como una clara medida para proteger la salud de los futbolistas.

Nadie se salva del sol

Ni siquiera los aficionados que van a los estadios a apoyar a sus equipos favoritos están libres de sufrir por los rayos del sol y es que el protector solar no es suficiente para garantizar el bienestar de la piel.

La dermatóloga Rosa López, egresada de la UNAM, nos explicó que existen varios riesgos por exponerse al sol sin contar con la protección adecuada y no importa sí son aficionados, deportistas de alto rendimiento o amateurs, nadie está exento de sufrir por la intensidad de los rayos ultravioleta.

“Hay que empezar a entender que la piel es un órgano. Entre mayor exposición al sol mayor probabilidad de cáncer de piel ” Rosa López, Dermatóloga

¿Dónde es más intenso el sol?

Para empezar, hay que entender que no importa sí viven en el norte, centro o sur de México absolutamente todos están en riesgo de sufrir de cáncer de piel sí no tienen los cuidados correctos. De acuerdo con López González la radiación ultravioleta se divide en tres rangos distintos, ultravioleta A (UVA), ultravioleta B (UVB) y ultravioleta C (UVC), de todas la más peligrosa es la UVB ya que es la más cancerígena

Aficionados durante Wimbledon / Fotografía Getty Images

México se encuentra ubicado cerca de una zona de trópicos, lo que implica hay horarios en los que el sol emite una mayor radiación y en los que no se deberían realizar actividades al aire libre que va de las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

“No deberían hacer actividades en esos horarios, porque no importa que uses, nada bloquea al sol por completamente. Los protectores solares, incluso los que son sport no te van a proteger todo ese tiempo, tal vez una o dos horas” Rosa López sobre la radiación solar

¿Por qué se siente más calor en la playa?

Y aunque podría parecer que en algunas zonas del país los rayos del sol son más intensos, no es así, se tiene mayor sensación de calor porque el agua, nieve y arena funcionan como una especie de espejo que refleja los rayos del sol.

¿Manchas por el sol o por la edad?

La dermatóloga Rosa López nos aseguró que la edad no genera manchas en la piel como muchas personas suelen asegurar, estás manchas se deben al intentó que hace la piel por protegerse del sol.

“Nuestro cuerpo genera mecanismos de defensa uno de ellos son las manchas en la piel por el sol, lo que hacen es formar pigmento para proteger a las células y evitar que llegué más sol” Rosa López, dermatóloga

Las recomendaciones a seguir son:

Usar de preferencia sombrero, ya que cubre mejor que la gorra

Usar ropa de manga larga en tonos obscuros, aunque tienen a absorber más el calor, también evitan que los rayos UV lleguen con más facilidad

Indispensable el uso de protector solar

Lentes obscuros con protección solar

Carreras de Nascar / Fotografía Getty Images

Y es que Rosa López también nos explicó que los lentes que no tienen factor de protección UV, sirven como una lupa que intensifica el daño del sol en los ojos; “Hay daño a la retina por la radiación ultravioleta. Es importante usar lentes filtro UV”, mencionó para Sopitas.com.

¿Cuáles son los daños del sol en la piel?

El sol puede generar varios problemas en la piel, manchas, envejecimientos prematuro, además de cataratas en los ojos, cáncer de piel (melanoma y no melanoma).

Una de los factores más peligrosos en del cáncer en la piel es que es invasivo con el resto de los órganos, eso quiere decir que sí aparece en una zona cercana al ojo, corre el riesgo de llegar a él y ocasionar serios daños, en el peor de los casos, el paciente afectado puede perder el ojo.

Así que ya saben, sí no quieren sufrir en un futuro deben proteger su piel con ropa que tiene a ser más efectiva que el protector solar.

Te puede interesar