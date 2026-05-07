Si el Mundial es tu mero mole, esto te interesa. Porque sí, ver los partidos es solo una parte… lo bueno también está en todo lo que pasa alrededor: las historias, los datos curiosos, las conversaciones y hasta lo que hacen los jugadores fuera de la cancha.

Justo para eso nace Sopitas FC, un espacio donde concentramos todo lo que necesitas para clavarte en el Mundial más allá del marcador. Aquí no solo vienes a seguir los partidos, vienes a meterte de lleno en la cultura que rodea al torneo.

Porque aceptémoslo: el Mundial también se vive en el chisme futbolero, en los datos random y en esas historias que luego terminas contando en el grupo.

Sopitas FC: entrevistas, y más para enterarte sobre el Mundial 2026 | Foto: Especial.

Más que fútbol: historias, cultura y personajes

En Sopitas FC vas a encontrar contenido que va mucho más allá de lo típico. Desde videos con personalidades que comparten sus lugares favoritos en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey, hasta historias que te hacen ver el fútbol desde otro ángulo.

Por ejemplo:

Futbolistas que aman la comida mexicana

Historias fuera de la cancha que no conocías

Collabs y tendencias que conectan el fútbol con la cultura

Ese tipo de contenido que lees y dices: “ok, esto lo voy a sacar en la plática del partido”.

Sopitas FC | Foto: Especial

Sopitas FC: Una guía mundialista para clavarte más

Además, también hay contenido editorial con entrevistas, recomendaciones y datos útiles para entender mejor todo lo que pasa en el Mundial… dentro y fuera del campo.

Y para quienes quieren llevar la experiencia más allá, también hay una guía mundialista pensada para que vivas el torneo a tu manera, ya sea desde tu casa o armando plan con amigos.

La idea es simple: tener un solo lugar al que puedas entrar antes, durante y después de cada partido.

Porque sí, el Mundial se disfruta más cuando lo vives completo.Date una vuelta por acá: https://sopitasfc.sopitas.com/