¡Puro rolón! Este es el espectacular soundtrack de 'FIFA 23' para Qatar 2022

¡Ya llegó, ya está aquí! Estamos en año mundialista y Qatar 2022 está cada vez más cerca. Eso significa que el máximo torneo del futbol llega también a los videojuegos y sí, nos referimos al ‘FIFA 23‘ porque ya se presentó su soundtrack para hacernos vibrar.

La Copa del Mundo suele dejarnos himnos para toda la vida con sus canciones oficiales; sin embargo, el videojuego ha creado un legado difícil de explicar y que ha trascendido por generaciones. Hay ocasiones en las que solo unos acordes nos remontan a ciertas ediciones y esta lista está llena de recuerdos.

El evento de Qatar 2022 en el ‘FIFA 23’ estará disponible a partir de este miércoles 9 de noviembre y no podemos negarlo, estamos cada vez más ansiosos porque llegue.

Getty Images

Billie Eilish, Kasabian y Jungle en el soundtrack de ‘FIFA 23’ para Qatar 2022

Cada vez que suena ‘Club Foot’ de Kasabian muchos pensamos en Santi Muñez y las películas de ‘Gol’, pero también en el FIFA y en la edición 23 que ya está a la venta podremos recordar este hitazo del futbol. Avicii, Bilie Eilish, Catfish and the Bottlemen, Foster The People; Glass Animals, Muse, y MGMT son solo algunos de los artistas que conforman el soundtrack.

Por supuesto, este también cuenta con sabor latino gracias a J Balvin y Ozuna, quienes tienen colaboraciones con otros artistas. Bomba Estéreo y Rosalía también aportan voces en español entre todas estas estrellas.

Bloc Party también alza la mano con ‘Helicopter’, mientras Jungle entra a la lista del FIFA 23 con ‘Busy Earnin”. En resumen, este soundtrack tiene de todo un poco para mezclar mientras echas la reta y como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros.

@EASPORTSFIFA

Pero si ya no aguantas la emoción y mucho menos la espera por la actualización, EA Sports ya tiene la playlist lista en Spotify. Spoiler alert: Ahí podrás encontrar más canciones de las que están en la lista anterior.

Por ejemplo, Bad Bunny con ‘Ojitos Lindos’ de la versión normal de ‘FIFA 23’. Y eso no es todo porque hay rolitas de Vance Joy, The Vaccines, Gorillaz, Kings Of Leon, New Order… todo para completar 100 canciones.